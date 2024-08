OL ‍: Pierre Sage viré le 22 septembre ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dernier de Ligue 1 après deux journées de Championnat, l'Olympique Lyonnais a livré un non-match absolu contre l'AS Monaco. Et cette fois, Pierre Sage est soumis à de très vives critiques.

L'OL n'aura pas attendu longtemps avant de mettre les nerfs de ses supporters à vif cette saison, puisque après avoir été balayé par l'ASM, le club de John Textor est lanterne rouge de Ligue 1 malgré un investissement de 140 millions d'euros sur le marché des transferts. Alors qu'il ne reste qu'une semaine de mercato, on voit mal comment Lyon va pouvoir tout régler en faisant venir encore quelques jours, et c'est forcément vers Pierre Sage que les regards se tournent. L'entraîneur français de l'Olympique Lyonnais, loué la saison passée, est déjà pris par la tempêter. Au point même que le propriétaire américain de l'OL, qui a prolongé le contrat de son coach sous les hourras du Groupama Stadium, pourrait faire sauter un premier fusible après une série de matchs compliqués, et notamment un OL-OM le 22 septembre au Groupama Stadium.

Trois matchs décisifs pour l'OL et Pierre Sage ?

Pour SeriousCharly, il est évident que Pierre Sage pourrait rapidement être en danger et l'influenceur de faire un bilan inquiétant sur sa chaîne Youtube. « La suite du calendrier ça va être très dur, car après Rennes et Monaco, on va avoir Strasbourg, Lens et Marseille. Ça peut piquer au bout de cinq matches. Attention, le 22 septembre, ça peut déjà sonner l’alarme et être une saison ratée. Pour moi c’est déjà l’alerte rouge (…) Si Pierre sage peut sauter après le match contre l’OM ? Je pense que Pierre Sage, malheureusement, peut être en danger très très rapidement. Parce que ce n’est pas normal qu’il n’y ait rien dans cette équipe. Je suis le premier à avoir encensé Pierre Sage, et à avoir pensé qu’il était l’homme qu’il fallait pour emmener cette équipe sur le long terme. Mais là, il y a des erreurs monumentales de choix, de tactique, de lecture. Je ne sais pas ce qu’il se passe avec le contexte à l’intérieur du club, avec les joueurs qui ne veulent pas partir. Peut-être que quand le mercato sera terminé, il pourra travailler sereinement, mais là, il n’y a rien et c’est très inquiétant. On a pris le référentiel Karl Toko Ekambi pour juger certains joueurs, on est aussi obligé de prendre le référentiel Laurent Blanc pour juger Pierre Sage. Si c’est Laurent Blanc qui avait lâché deux premiers stinkers comme ça pour les deux premiers matchs de la saison, on remettrait en cause sa place. Là, Pierre Sage n’a pas d’excuse, il a eu six mois pour préparer son équipe, il y a eu le mercato, il a eu une préparation gérée de A à Z (…) Pour l’instant dans le contenu, il n’y a rien. Je suis dur, mais là c’est 5 buts encaissés, la dernière place du Championnat et le néant absolu. Il n’y a pas de malchance. Si ça avait fait 4-0 pour Rennes et Monaco, ça n’aurait pas été volé, là il n'y a rien »