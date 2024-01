OL ‍: Gift Orban à Lyon, ce transfert qui fait rager l'OM

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Tous les deux à la recherche d’un avant-centre lors de ce mercato hivernal, l’OM et l’OL ont trouvé leur bonheur. Lyon va signer Gift Orban tandis que Marseille a conclu la venue de Faris Moumbagna.

Personne ne s’y attendait, mais l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille ont chacun bouclé le recrutement d’un avant-centre au cours des dernières heures. Le club rhodanien va signer le très joli coup Gift Orban pour 13 millions d’euros en provenance de La Gantoise (Belgique) tandis que l’OM a trouvé un accord avec Bodo Glimt (Norvège) pour Faris Moumbagna dans le cadre d’un transfert estimé à 8 millions d’euros. Dans les deux cas, il s’agit de deux jeunes joueurs très prolifiques dans leur championnat et qui seront à suivre en Ligue 1 dans les semaines à venir. Mais à en croire les informations du compte insider La Tribune OM, c’est bien Gift Orban qui était le plus bankable lors de ce mercato.

Gift Orban à Lyon, la machine à buts signe pour 15ME ! https://t.co/bB8XD4LBZq — Foot01.com (@Foot01_com) January 17, 2024

La preuve, l’OM a tenté de recruter celui qui va signer à Lyon avant de se rabattre sur Faris Moumbagna. « Gift Orban était une piste cet hiver pour l'OM mais devant la concurrence et le prix de l'opération, l'OM devait avant régler le cas Vitinha » écrit le compte insider sur X avant de conclure. « L'ensemble du club a ainsi validé la piste Moumbagna moins onéreuse. Joueur emballé à l'idée de signer à l'OM » peut-on lire sur le réseau social. Gift Orban faisait de l’œil à l’état-major de l’Olympique de Marseille mais sans la vente de Vitinha, impossible pour le club phocéen de boucler cette opération plus onéreuse que celle concernant Faris Moumbagna. Le temps nous dira quel attaquant sera le plus prolifique en Ligue 1. Dans les deux cas, les Olympiques ont fait preuve d’ingéniosité en allant chercher de très bons jeunes dans des championnats de seconde zone et cela semble plaire aux supporters des deux camps.