OL ‍: Pierre Sage défie John Textor au mercato

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal approche et pour l’OL, les craintes de perdre des titulaires sont énormes en raison de la situation financière du club. Mais pour Pierre Sage, il n’est pas envisageable que John Textor sacrifie des joueurs tels que Malick Fofana ou Rayan Cherki au mois de janvier.

La semaine dernière, la DNCG a mis un énorme coup de pression à John Textor et à l’Olympique Lyonnais dans son ensemble. Le club rhodanien a été rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire, en plus d’être interdit de recrutement. Autrement dit, la situation est grave à l’OL, qui doit absolument vendre pour rentrer dans les clous et éviter une terrible sanction administrative. La vente de plusieurs joueurs dès le mercato hivernal est essentielle, mais la direction sportive des Gones ne pourra pas recruter pour combler les joueurs sacrifiés. Il ne va donc pas falloir faire n’importe quoi et du côté de Pierre Sage, on croise les doigts pour que Rayan Cherki et Malick Fofana ne soient pas vendus par sa direction.

Pierre Sage veut garder Cherki et Fofana

L’entraîneur lyonnais de 45 ans a justement été interrogé sur le crack belge et sur l’international espoirs français après le match nul de son équipe à Reims samedi soir (1-1). « Est-ce que Cherki et Fofana vont rester cet hiver ? Je pense, oui. Est-ce que je suis sûr ? Oui, je suis sûr de penser » a lancé Pierre Sage, sous-entendant qu’il n’avait aucune garantie de la part de sa direction sur les joueurs qui seront vendus lors du prochain mercato.

👀 | Rayan Cherki et Malick Fofana : se quedan ? 😅🔥#SDROL pic.twitter.com/dvNu8AmmQL — DAZN France (@DAZN_FR) November 23, 2024

Mais à travers cette déclaration, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais fait clairement comprendre à John Textor qu’il n’est pas question de toucher à Fofana et à Cherki, deux joueurs essentiels dans le bon début de saison des Gones. Reste que ces deux joueurs sont également ceux qui disposent de la plus forte valeur sur le marché des transferts. Entre équilibre sportif et financier, John Textor va devoir jongler au mieux pour contenter tout le monde. S’il veut faire plaisir à Pierre Sage, il sait ce qu’il doit faire. Mais aura-t-il les moyens de refuser une grosse offre en cas de proposition pour Cherki ou Fofana ? Rien n’est moins certain.