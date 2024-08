Une fin de mercato folle, le boss de l’OL répond aux supporters

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Après avoir perdu ses deux premières rencontres de la saison, l’Olympique Lyonnais va être l’un des principaux acteurs du marché français d’ici vendredi, dans le sens des départs comme des arrivées. L’objectif prioritaire reste malgré tout de dégraisser l’effectif.

L’heure du rebond a déjà sonné pour l’Olympique Lyonnais. Qualifié pour la Ligue Europa cette saison, l’OL a raté son entame de championnat, s’inclinant lourdement à Rennes (3-0) puis contre Monaco (0-2). Une réaction est attendue au Groupama Stadium contre Strasbourg ce vendredi. A cette date, ce sera le dernier jour du mercato et l’objectif des Gones est loin d’être atteint. Si plusieurs signatures sont attendues dans les prochaines heures (Tessmann a déjà signé son contrat en attendant celle de Sadiki), John Textor sait qu’il est encore surveillé de près par la DNCG et va chercher à dégraisser l’effectif. Plusieurs joueurs sont encore présents au club alors qu’ils ne sont plus dans les plans de la direction et notamment David Friio, le directeur sportif de l’OL, travaille pour trouver le parfait équilibre dans l’effectif. Outre les lofteurs, une solution doit être trouvée pour deux valeurs marchandes importantes de Lyon, en l’occurrence Rayan Cherki et Maxence Caqueret comme l’annonce l’Equipe.

Laurent Prud'homme fait un aveu

Dans le viseur de plusieurs grands noms européens (le PSG, Dortmund, Leipzig), le milieu offensif lyonnais a refusé de rejoindre Fulham, avec qui l’OL avait trouvé un accord. Une situation particulière d’autant que depuis son retour des Jeux Olympiques, Cherki a intégré le loft, signe que l’OL cherche à le vendre à un an de la fin de son contrat. Le joueur s’est entraîné avec la N3 en ce début de semaine. Son avenir ne semble pas s’inscrire à l’OL mais il sera difficile à convaincre, tandis qu’un autre pur produit de la formation rhodanienne, Maxence Caqueret, n’est pas non plus certain de rester à l’OL d’ici vendredi. Lié avec Lyon jusqu’en 2027, il fait partie des joueurs pouvant permettre aux Gones d’avoir une belle plus-value financière. Dans ce mercato, Lyon a signé Tanner Tessmann contre 6 millions d’euros et s’apprête à voir Orel Mangala partir à Everton en prêt. Friio se sait attendu et va devoir réussir son opération dégraissage pour permettre à l’Olympique Lyonnais d’aborder la suite de la saison avec moins de craintes au niveau économique.

Et pour ceux qui commencent à perdre patience, le directeur général de l'OL a tenu à s'adresser aux supporters à l'occasion de l'entrainement ouvert aux médias de lundi. « Il peut se passer tellement de choses d'ici à vendredi », a prévenu Laurent Prud'homme, pour qui les derniers jours s'annoncent musclés.