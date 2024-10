OL ‍: Nuamah et Diawara forfaits, Mikautadze incertain contre Lille

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A deux jours du déplacement de l'Olympique Lyonnais à Lille, Pierre Sage a officialisé l'absence de deux joueurs.

Vendredi soir, l'OL ira défier le LOSC dans le Nord, un match très attendu cette saison en Ligue 1 compte tenu des performances européennes de Lille. A cette occasion, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a confirmé qu'il devait se passer de deux joueurs, et que l'un de ses buteurs était très incertain. « Il y a deux joueurs forfaits certains, Diawara et Nuamah. Il reste un doute sur Mikautadze qui est assez malade pour ne pas pouvoir s’entraîner avec nous mardi et aujourd’hui », a précisé Pierre Sage.