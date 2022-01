OL-ASSE devant 29.000 supporters, Lyon tente le pari

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après avoir reçu le PSG devant 5.000 spectateurs, l'Olympique Lyonnais espère cette fois pouvoir jouer le derby de vendredi devant 29.000 supporters et va attendre jusqu'au dernier moment.

Jean-Michel Aulas ne l’a pas caché, les jauges imposées par le gouvernement et les sanctions de la LFP suite à l’incident contre l’OM coûtent une fortune à l’Olympique Lyonnais. « On nous a privés dans un premier temps du match de Marseille, qui représente 4 à 5 millions d'euros de recettes. Puis, avec les jauges du match de Paris et de Saint-Etienne qui arrive, c'est près de 15 à 20 millions d'euros dont on nous sanctionne », a confié, sur Europe 1, le président de Lyon. Cependant, les choses ont évolué légèrement dans le bon sens concernant les jauges dans les stade, puisque l’adoption dimanche soir du texte sur le pass vaccinal est en mesure de faire bouger les choses. Mais ce texte doit désormais passer devant le Conseil Constitutionnel avant d’être définitivement validé, les nouvelles règles pouvant être appliquées d’ici vendredi. C'est du moins ce que le Gouvernement et l'OL espèrent. Et dans la perspective du derby entre l’OL et l’AS Saint-Etienne, qui se jouera vendredi soir au Groupama Stadium, cela change tout.

L'OL fera un tirage au sort si Lyon-ASSE joue devant 5.000 spectateurs

En effet, parmi les dispositions de ce texte, la limite fixe de 5.000 spectateurs doit sauter et laisser place à une jauge proportionnelle. Pour l’Olympique Lyonnais, cela veut dire que dès que la loi entrera en vigueur, le stade pourra accueillir 29.000 spectateurs, ce qui est déjà un gros pas en avant puisqu’il permettrait d’accueillir la totalité des abonnés. Selon Le Progrès, l’OL se donne jusqu’à jeudi avant de déclencher un plan B, la décision du Conseil Constitutionnel devant intervenir d’ici 7 jours maximum. Si cela n’était pas possible, alors Jean-Michel Aulas devra se rabattre sur la fameuse jauge à 5.000 personnes, mais avec un changement par rapport à la réception du PSG. Lyon réservera en effet 2.000 places pour ses abonnés et un tirage au sort au lieu parmi ceux qui ont répondu à une communication par mail il y a quelques jours. Le derby OL-ASSE restera quoi qu'il arrive dans les mémoires.