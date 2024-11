OL ‍: Malick Fofana, son départ est hélas inévitable

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Révélation de l'Olympique Lyonnais, Malick Fofana a encore brillé dimanche soir face à l'AS Saint-Etienne. L'attaquant international belge risque de rapidement faire l'objet de grosses offres.

Recruté au mercato d’hiver 2024 moyennant 19,5 millions d’euros, Malick Fofana est très clairement le meilleur investissement fait par John Textor depuis qu’il a racheté l’Olympique Lyonnais à Jean-Michel Aulas. Sans attirer à lui les projecteurs, le jeune attaquant de 19 ans est d’une redoutable efficacité, et cela commence à se savoir. Tandis que l’OL traverse une grosse crise financière, au point même que plusieurs départs sont déjà évoqués au prochain marché hivernal afin de remplir les caisses d’Eagle Football Group, le nom de Malick Fofana est sur les tablettes de plusieurs clubs. Au micro de DAZN, Walid Acherchour a confié qu’il était totalement sous le charme de l’ailier de poche de l’OL, mais qu’il fallait en profiter, car les chances de le voir partir sont grandes, hélas pour Lyon et la Ligue 1.

Fofana trop grand pour la Ligue 1

🔥 Vous avez élu Malick Fofana joueur du match @FreeFoot #OLASSE



Il a un message pour vous 🔴🔵 pic.twitter.com/RtDg4iPEy9 — Olympique Lyonnais (@OL) November 11, 2024

Pour le journaliste du diffuseur de la Ligue 1, il est clair que l'international belge est une vraie pépite. « Profitons de Malick Fofana. Avec ce niveau de jeu, je pense qu’il va attiser les convoitises dans les prochaines semaines et les prochains mercato. Sincèrement, comment ne pas aimer Malick Fofana, à part son adversaire du soir. C’est un joueur qui n’est pas attiré que par la lumière, que par le ballon, mais il sait salir le short, couper des transitions. Il a un QI foot qui est remarquable. Il est capable de combiner, d’accélérer, c’est une pile électrique. C’est le MVP du derby. Et heureusement qu’il est là pour secouer parfois le jeu un peu lent de l’Olympique Lyonnais au milieu de terrain. Profitons de ce petit bonhomme qu’est Malick Fofana, car il est grand par le talent et s’il a une petite tête mignonne, il ne l’est pas du tout sur le terrain », explique Walid Acherchour, qui n'est pas le seul à penser du bien de l'attaquant de l'Olympique Lyonnais. Dimanche, soir, les supporters de l'OL ont en effet élu Malick Fofana joueur du match contre l'AS Saint-Etienne.