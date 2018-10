OL : Puydebois ne voit pas l'OL prendre une rouste face au PSG

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Malgré le point arraché contre le Shakhtar Donetsk (2-2) mardi en Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais ne peut pas s’en satisfaire.

Au cours d’une même rencontre, les hommes de Bruno Genesio ont encore alterné le bon et surtout le moins bon. Certains retiendront la réaction et les belles phases aperçues pendant une vingtaine de minutes en seconde période. Quand d’autres regretteront l’étonnante passivité des Gones, menés 2-0 par des Ukrainiens beaucoup plus entreprenants. Rien de très rassurant avant d’aller défier le Paris Saint-Germain… Pourtant, l’ancien gardien de l’OL Nicolas Puydebois reste confiant, les coéquipiers de Nabil Fekir étant plus performants lors des grands rendez-vous.

« S’inquiéter non. Il s’agit d’un gros match donc, on sait qu’ils vont répondre présent, a prédit le consultant d’Olympique-et-Lyonnais. On a pris l’habitude de faire les montagnes russes. L’irrégularité est chronique à l’OL. On peut, effectivement, s’inquiéter s’ils défendent comme sur le 2e but du Shakhtar Donetsk. Si on défend de la sorte, si personne ne fait les efforts, alors oui, on va au devant d’une déconvenue. Je pense que nos joueurs ne voudront pas prendre une fessée face au PSG et ils seront concentrés de bout en bout. » Il n'empêche qu'avec cette irrégularité, l'OL aura du mal à atteindre ses objectifs cette saison.