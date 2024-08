OL ‍: Le Barça va débloquer la situation de Cherki

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après la fin des Jeux Olympiques de Paris 2024, Rayan Cherki peut maintenant se concentrer sur son avenir. Le milieu offensif va sûrement quitter l’Olympique Lyonnais mais il est encore difficile de prédire sa future destination. Parmi ses pistes, le RB Leipzig pourrait vite passer à la vitesse supérieure.

On peut facilement deviner la frustration de Rayan Cherki. Sans parler de la défaite en finale contre l’Espagne (5-3, a.p.) vendredi, le milieu offensif de l’équipe de France olympique a très peu joué pendant ces JO. Le Lyonnais ne compte qu’une seule titularisation, c’était contre la Nouvelle-Zélande (3-0) lors d’un match moins important en phase de groupes. Pour le reste, le jeune talent n’est apparu que pour deux brèves apparitions en fin de parcours.

Leipzig en pole

Pas sûr que Rayan Cherki soit d’humeur à danser avec Thierry Henry, le sélectionneur qui ne l’avait pas inclus dans sa liste initiale. Pour évacuer la déception, le meneur de jeu peut maintenant se concentrer sur son avenir. A un an de la fin de son contrat, le Gone a choisi de ne pas prolonger et de quitter l’Olympique Lyonnais cet été. Reste à connaître sa future destination. D’abord annoncé proche du Paris Saint-Germain, le Bleuet avait planté le champion de France afin de privilégier le projet du Borussia Dortmund.

Dani Olmo, culer until 2030. 💙❤️ pic.twitter.com/wCWUZprjiz — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 9, 2024

Mais depuis, le BvB temporise et ne semble plus aussi déterminé à conclure le transfert. C’est finalement le RB Leipzig qui pourrait en profiter pour arracher sa signature. D’autant que le quatrième de Bundesliga va recevoir un gros montant de la part du FC Barcelone. Ce vendredi, le Barça a officialisé le retour du milieu offensif Dani Olmo pour 55 millions d’euros (hors bonus). Le RB Leipzig pourra donc sereinement envisager la succession de l’international espagnol. Peut-être enfin une bonne nouvelle pour Rayan Cherki.