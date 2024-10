OL ‍: Lacazette et Mikautadze, il y a un problème

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Malgré une domination énorme, l'Olympique Lyonnais a été battu jeudi soir en Europa League. Le secteur offensif a clairement été à la peine.

L'OL et ses supporters se réveillent avec la gueule de bois, car la défaite face au Besiktas n'était clairement pas mérité. Tandis que le club stambouliote se moque ouvertement de Lyon via les réseaux sociaux, Pierre Sage constate une nouvelle fois que son équipe ne sait pas tuer un match, comme cela avait déjà été le cas contre l'OM. Forcément, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais ne veut allumer personne, mais il est évident qu'Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze n'ont pas le rendement attendu pour de tels joueurs. Tandis que le Général en est à trois buts cette saison, le Roi Georges n'a pas marqué le moindre but avec Lyon, ce qui est un souci pour un joueur acheté 18,5 millions d'euros. Il y a donc clairement un problème et l'OL ne peut plus le cacher.

L'OL ne peut pas compter que sur les expected goals

Dans la foulée de la défaite en Europa League, qui envoie Lyon à la dixième place et donc dans une position de barragiste, Daniel Riolo a reconnu que les deux buteurs de l'OL l'inquiétaient. « Une performance inaboutie, c’est que quelque chose ne s’est pas bien passée. Lyon a un problème avec ses buteurs. On ne peut pas dégager ce problème en disant que le contenu est bon. Pierre Sage a deux buteurs, qui à priori quand ils sont là cet été sont plutôt deux bons joueurs. Un, Mikautadze, qui fait l’objet d’un transfert important, l’autre, Lacazette, qui est le joueur historique du club. Par rapport à ses standards, Alexandre Lacazette ne marque pas depuis le début de la saison. Il n’est pas mauvais, il livre de bons matchs, certains un peu moins, et contre Besiktas il a été moins bon que les joueurs qu’il avait autour de lui. Et Georges Mikautadze, qui peut éventuellement le remplacer, depuis qu’il est arrivé le maillot de l’OL est trop lourd pour lui. Donc, il y a un problème de performance. Arrêtons de voir en positif, c’est la nouvelle mode, tout le monde a été endoctriné par les expected goals, mais la performance de Lyon est inaboutie. Lacazette est peut-être fatigué, et alors dans ce cas, il faut faire jouer Mikaukatde. L'OL doit de poser des questions sur l'état de forme et des uns et des autres. Dans le foot, tu fais la différence quand tes attaquants sont efficaces. Pierre Sage a réglé beaucoup de problèmes, et il doit encore régler celui-là », a confié le journaliste de RMC dans l'After Foot.

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais va désormais pouvoir se tourner vers le prochain match de son équipe, ce sera dimanche avec la réception de l'AJ Auxerre au Groupama Stadium. En espérant que cette fois ses buteurs retrouveront de l'efficacité. Mais il est vrai que Mikautadze et Lacazette ne répondent pas totalement aux attentes, même s'il n'y a pas le feu du côté de l'OL. Car en l'espace de quelques semaines, Lyon a perdu contre l'OM et Besiktas deux matchs que le club de John Textor méritait de gagner. Et forcément c'est problématique.