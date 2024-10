EL ‍: Besiktas et la VAR jouent un mauvais tour à l'OL

Dans : OL.

Par Alexis Rose

3e journée de l'Europa League :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Besiktas : 0-1.

But : Gedson Fernandes (72e) pour Besiktas.

Dans une rencontre pleine de rebondissements, l’Olympique Lyonnais s’est finalement fait avoir par Besiktas et la VAR (0-1). La première défaite de la saison en Europa League pour les Gones.

Auteur d’un sans-faute sur le début de saison en Europa League, l’OL voulait poursuivre son impressionnante série de victoires contre Besiktas sur la scène européenne. Sauf que les Gones allaient vivre une première période plus que rageante à cause de la VAR. En effet, Lyon pensait d’abord ouvrir le score sur un but de Lacazette, à la conclusion d’une jolie action collective, mais le but du Général était refusé pour un hors-jeu de Tolisso (26e). Lyon pensait ensuite avoir un penalty pour une faute de Topcu sur Lacazette, mais l’arbitrage vidéo ne donnait finalement qu’un coup-franc aux Gones pour une faute en dehors de la surface (27e). Avant la pause, Maitland-Niles ratait un face-à-face avec Destanoglu (37e) pour finir de donner des regrets à Lyon, dominateur mais pas devant à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les hommes de Pierre Sage continuaient de pousser mais Benrahma trouvait la barre (56e). À force de passer à côté de l’ouverture du score, Lyon se mettait en danger, et ce qui devait arriver arriva… Suite à une première alerte avec le poteau d’Immobile (67e), l’OL se faisait punir sur un contre. Lancé dans la profondeur à la limite du hors-jeu par Rafa Silva, Gedson Fernandes finissait par tromper Perri d’une frappe croisée du droit (0-1 à la 71e). Une belle clim au Groupama Stadium, qui se réveillait un peu avec une tentative de Tolisso (81e). Quelques instants plus tard, Lyon aurait pu bénéficier d’un penalty sachant que le centre de Zaha était déviée par la min d’un joueur turc mais l’arbitre ne disait rien (82e)... Perri permettait ensuite à son équipe de rester au contact avec un bel arrêt (88e). Dans le temps additionnel, l'OL poussait pour égaliser avec notamment une énorme opportunité de Zaha stoppée sur la ligne par la défense de Besiktas (90e+3). Un dernier espoir parti en fumée pour l'OL, qui tombait donc à domicile (0-1).



🥶 LA CLIM À LYON



À cause de cette première défaite de la saison en C3, le club rhodanien perd des places dans le classement et n’est plus dans le Top 8. Mais avec ses six points en trois journées, Lyon reste quand même dans le bon wagon en attendant son déplacement à Hoffenheim début novembre.