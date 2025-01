OL ‍: John Textor fait trois grandes annonces

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

De passage à Lyon, John Textor n'a pas trainé pour montrer la porte à Pierre Sage, tout en choisissant Paulo Fonseca pour le remplacer. D'autres informations sont tombées également.

Pierre Sage a été informé ce lundi soir que l’Olympique Lyonnais ne comptait plus sur lui pour terminer la saison sur le banc du club rhodanien. Le mauvais mois de janvier, avec des résultats décevants en Ligue 1 comme en Coupe de France, et un match nul honorable en Europa League, ont provoqué la mise sur le côté de l’entraineur lyonnais. Pourtant très apprécié par les supporters et chez les joueurs, le technicien quasiment inconnu à l’hiver 2024 quand il a pris les commandes de l’OL, n’a pas eu droit à une grâce présidentielle dès que les résultats ont été moins bons.

Pierre Sage n'avait aucune chance

Comme le raconte L’Equipe ce mardi, John Textor a eu une journée de lundi très agitée, dans laquelle il a effectué plusieurs annonces. Il s’est d’abord exprimé devant son conseil d’administration pour faire savoir que le plus dur avait été fait concernant la santé financière de l’OL, et que cette réussite économique, qui reste à confirmer devant la DNCG en fin de saison, allait permettre au club rhodanien de viser plus haut sur les prochaines fenêtres de transfert.

Autre annonce bien évidemment, celle du départ de Pierre Sage, qui avait pourtant beaucoup de soutien à l’OL. Mais il n’a pas fait le poids quand John Textor a appris que Paulo Fonseca était viré par le Milan AC fin décembre. Le sort de Sage était déjà scellé et le propriétaire américain n’avait qu’une idée, celle de mettre le technicien portugais sur le banc lyonnais. Enfin, avant l’officialisation du limogeage de Pierre Sage, John Textor va tout de même tenter un dernier pari, celui de faire rester le technicien français dans le club rhodanien, dans un poste à définir.

Il n’est pas certain que l’ancien adjoint de Habib Beye au Red Star l’accepte, tant il vit cette mise à l’écart comme une injustice, et déplore le fait que pour Textor, il faut aussi que l’entraineur soit de mèche avec le comptable du club pour l’utilisation des joueurs. Surtout que Pierre Sage a démontré de belles qualités, et devrait prochainement recevoir quelques coups de fil après ses débuts prometteurs avec l’OL.