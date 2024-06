OL ‍: Coup de tonnerre, Lopes veut rester à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL dans un an, Anthony Lopes semblait plus que jamais sur le départ mais le gardien portugais est prêt à rester à Lyon et à se battre pour sa place avec Lucas Perri.

La surprise serait immense mais contre toute attente, Anthony Lopes envisage sérieusement de rester une ultime saison à l’Olympique Lyonnais. Annoncé en Arabie Saoudite, à Nantes ou encore au Sporting Portugal, le gardien de 33 ans a encore un an de contrat avec son club formateur et c’est un détail que l’on a parfois tendance à oublier. Malgré le recrutement de Lucas Perri en provenance de Botafogo l’hiver dernier, Anthony Lopes n’a peut-être pas dit son dernier mot. A en croire les informations du journaliste Mohamed Toubache-Ter, l’international portugais (14 sélections) est bien décidé à rester sur les bords du Rhône.

« Juste dire que la tendance est la suivante : jouer la concurrence. On verra si cela évolue » a publié le journaliste au sujet d’Anthony Lopes. En clair, même si l’Olympique Lyonnais a prévu de faire de Lucas Perri son nouveau titulaire à compter de la saison prochaine, Anthony Lopes ne semble pas opposé à l’idée de commencer le championnat sur le banc afin de jouer la concurrence et tenter de renverser la vapeur. Une énorme surprise alors que son départ était acté et ne faisait plus l’ombre d’un doute il y a encore quelques jours. Chez les supporters lyonnais, cette annonce laisse néanmoins perplexe car la crainte de tensions entre les gardiens est présente dans tous les esprits.

Anthony Lopes, un choix qui laisse perplexe

« Tu peux pas être n°2 et toucher 350k/mois. S'il veut rester il doit diviser par 4 son salaire, ce qui n'arrivera pas car aucun agent accepterait de faire ça, surtout pas les siens », « Il va poser un gros problème dans le vestiaire il va bouder toute l’année », « Très mauvaise idée, il ne supportera pas d’être n°2 » ou encore « Une doublure à 350k/mois c’est non » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les internautes lyonnais se demandent quelle sera l’ambiance dans le vestiaire avec une doublure comme Anthony Lopes. La question est maintenant de savoir ce qu’en pensent les dirigeants lyonnais ainsi que Pierre Sage afin de savoir s’il est envisageable de voir le gardien portugais honorer sa dernière année de contrat à Lyon.