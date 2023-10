OL ‍: Domenech envoie déjà Lyon en Ligue 2

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Battu à Reims dimanche après-midi, l’OL est plus que jamais englué dans une crise de résultat. L’équipe de Fabio Grosso est lanterne rouge du championnat de France avec seulement deux points.

La situation de l’Olympique Lyonnais est catastrophique. Sportivement, le club de John Textor est à la dérive. Après sept journées de championnat, l’OL pointe à la 18e place du classement avec seulement deux points en poche. Dimanche midi, les joueurs de Fabio Grosso avaient pourtant l’ambition de lancer leur saison à Reims, mais l’équipe de Will Still a confirmé son excellent démarrage dans ce championnat et s’est imposé 2-0.

Domenech très pessimiste pour Lyon

L’OL joue-t-il déjà le maintien ? La question peut se poser alors que les Gones n’ont toujours pas gagné le moindre match. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, Raymond Domenech a exprimé un avis très cash à ce sujet. Selon l’ex-sélectionneur de l’Equipe de France, il est clair et net que Lyon va jouer le maintien tout au long de la saison et cela en partie car son effectif ne peut pas lui permettre de viser un objectif plus ambitieux.

🗨 « Je sens qu'on a les qualités pour sortir de cette situation »



🎙 La réaction de notre coach Fabio Grosso au micro d'@OLPLAY_Officiel après #SDROL 🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) October 1, 2023

« C’est une évidence que l’OL va jouer la relégation jusqu’au bout pour de multiples raisons. La première, c’est quand je vois leur effectif. C’est un effectif plus que moyen, très faible lorsque je le compare aux autres équipes. Quand je vois cette défense, ils n’ont rien ! Tagliafico est champion du monde mais quand je le vois jouer… Messi a surement dû être exceptionnel pour que ce joueur-là soit champion du monde » explique Raymond Domenech dans l’Equipe du Soir avant de conclure.

« Tagliafico catastrophique », Domenech sans pitié

« Il est catastrophique ! L’OL a moins d’intensité physique que toutes les équipes qui se battent pour le maintien. Les joueurs de Lyon se diluent complètement, ils jouent chacun dans leur coin. Avec cet effectif, s’ils font une bonne saison ils finiront 10es au mieux mais s’ils en font une mauvaise ils finiront derniers ! » indique l’ancien sélectionneur des Bleus, qui ne voit pas trop par quel miracle l’Olympique Lyonnais pourrait viser autre chose que le maintien. Un terrible constat après seulement sept journées de championnat alors que chez les supporters, on espère tout de même que Fabio Grosso parviendra à lancer l’équipe.