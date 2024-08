OL ‍: Anthony Lopes refusé par un nouveau club

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Relégué en tant que gardien numéro 2 après plus d’une décennie dans les cages de l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes va devoir faire un choix. En attendant de connaître son avenir, le RC Strasbourg est intéressé par son profil. A moins qu’il ne s’agisse finalement que d’une fausse piste.

Anthony Lopes arrive à un tournant dans sa carrière. Le gardien lyonnais est de plus en plus contesté et a vu l’hiver dernier Lucas Perri arriver pour lui apporter une concurrence, jusqu’à même lui passer devant dans la hiérarchie et Lopes avait été laissé sur le banc lors de la finale de la Coupe de France contre le PSG. Cependant, le gardien qui a disputé plus de 500 matchs sous le maillot de l’OL a été officiellement rétrogradé au rang de gardien numéro 2 pour la saison à venir. Après douze ans dans la peau d’un titulaire, le voilà qui va devoir faire un choix. Honorer sa dernière année de contrat en sachant qu’il ne jouera pas ou partir dans un autre club pour avoir du temps de jeu ? A la suite des bruits de couloir au sujet de Lopes, une formation de l’élite s’est renseignée pour prendre la température sur la faisabilité du dossier, mais finalement, il se peut qu’il ne s’agisse que d’une fausse alerte pour l’Olympique Lyonnais.

Lopes dans le viseur de Strasbourg, c’est un écran de fumée

En Ligue 1, le RC Strasbourg s’intéresse au profil du gardien de 33 ans. Un intérêt qui fait sens, puisque le RCSA est à la recherche d’un dernier rempart d’expérience pour encadrer Bellaarouch, mais surtout pour venir chercher le remplaçant de Matz Sels, gardien emblématique du club alsacien, parti à la toute fin du mercato hivernal à la surprise générale du côté de Nottingham Forest. Seulement, si l’on se fie aux informations du média Les Dernières Nouvelles d’Alsace, il ne s’agirait finalement que d’une fausse piste pour la direction strasbourgeoise, qui travaille sur d’autres pistes en secret. Une mauvaise nouvelle pour l’écurie rhodanienne, qui fait tout pour pousser son gardien emblématique vers la sortie. De son côté, le joueur, très attaché à son club de cœur, fera tout pour retarder au maximum l’échéance. Les deux dernières semaines de mercato vont être cruciales dans ce dossier.