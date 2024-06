OL ‍: Textor s'attaque aux fake-news mercato en direct

Dans une vidéo pour un journaliste brésilien réputé, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais fait le point sur le dossier Thiago Almada. Celui-ci avance bien mais l’homme d’affaires veut mettre fin aux fausses rumeurs.

L’Olympique Lyonnais sera à coup sûr l’un des principaux agitateurs du marché des transferts en France. Déjà très actif cet hiver pour permettre aux Gones de sortir l’OL de leur torpeur et de leur place de relégable, John Textor est à l’affût de la moindre opportunité pour venir renforcer l’effectif professionnel lyonnais. Ces dernières semaines, un dossier semble prioritaire par rapport à tous les autres et il s’agit du milieu offensif argentin Thiago Almada évoluant à Atlanta. La presse évoquait une offre de 18,5 millions d’euros mais le nouvel homme fort de Lyon a tenu à calmer un peu les choses. Pour le journaliste brésilien Thiago Franklin, Textor a clarifié la situation et confirme qu’une offre sera prochainement faite pour le joueur de 23 ans.

John Textor, owner of Eagle Football Group (Botafogo, Lyon, Crystal Palace) says he will submit an offer for Thiago Almada this morning 🚨 pic.twitter.com/sH8srOkjGs