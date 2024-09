OL ‍: A peine arrivé, Zaha est déjà dégoûté de Lyon

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En difficulté à Galatasaray la saison dernière, Wilfried Zaha espérait se relancer en prêt à l’Olympique Lyonnais. Mais alors qu’il n’a pas encore fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs, l’ailier ivoirien semble déjà regretter son choix de carrière. Son passage en France pourrait bien être interrompu.

Parmi les décisions étonnantes du propriétaire John Textor, la signature de Wilfried Zaha risque d'aboutir à un flop. L’Olympique Lyonnais a accueilli l’ailier de Galatasaray dans le cadre d’un prêt payant à 3 millions d’euros. Il y a encore quelques années, les observateurs auraient parlé d’un joli coup. Sauf que l’international ivoirien ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Et manifestement, Lyon ne sera pas l’endroit idéal pour son rebond.

🚨 Wilfried Zaha sera 🔴&🔵jusqu’à la fin de la saisonhttps://t.co/qioSID0SOR pic.twitter.com/VEx0JmjJsZ — Olympique Lyonnais (@OL) August 30, 2024

Le problème ne viendrait pas du club rhodanien, mais plutôt du domaine extra-sportif. Le média Haber Turk affirme que Wilfried Zaha et sa famille ne parviennent pas à s’adapter à leur nouvelle vie. La source souligne surtout les difficultés d’adaptation de son épouse peu à l’aise à Lyon, et qui regrette leur départ d’Istanbul. Il faut dire qu’en Turquie, l’ancien joueur de Manchester United et ses proches vivaient dans une villa de quatre étages avec une piscine. Les voilà maintenant dans un appartement sans doute moins confortable.

Vers l'interruption de son prêt ?

L’avenir de Wilfried Zaha n’est pas évoqué dans l’article. Mais le natif d’Abidjan étant malheureux, l’interruption de son prêt avant la fin de la saison n’est pas à exclure. A priori, ce ne serait pas un énorme coup dur pour l’Olympique Lyonnais. Wilfried Zaha tente actuellement de rattraper son retard physique et n’a pas encore entamé sa saison avec les Gones. En attendant, l’entraîneur Pierre Sage dispose déjà d’un secteur offensif bien fourni. S’il décidait de rester, le renfort estival serait confronté à une rude concurrence, et peut-être à un temps de jeu assez faible.