Nuamah vendu cet hiver, l'OL fait un choix radical

Par Corentin Facy

Le départ d’Ernest Nuamah à Everton semblait ficelé mais l’OL pourrait finalement changer d’avis au sujet de l’international ghanéen. Pierre Sage est plutôt favorable à l’idée de le conserver dans l’effectif jusqu’à la fin de la saison.

Très actif durant ce mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais s’active pour vendre plusieurs joueurs et ainsi répondre aux attentes de la DNCG. Jeffinho, Anthony Lopes, Gift Orban ou encore Maxence Caqueret ont fait leurs valises et il semblait tout écrit qu’Ernest Nuamah allait les imiter. L’attaquant ghanéen n’est pas un titulaire indiscutable aux yeux de Pierre Sage et son profil plait beaucoup en Angleterre, où Everton était notamment intéressé pour le recruter. Ce dossier pourrait néanmoins connaître un gros revirement de situation dans les jours à venir.

Et pour cause, le site Ghana Web écrit que l’Olympique Lyonnais n’est plus aussi certain de vouloir se séparer d’Ernest Nuamah, notamment après le transfert de Luiz Henrique vers le Zénith Saint-Pétersbourg. Pour le média spécialisé, un départ de Nuamah était surtout souhaité par l’OL dans le cas où la pépite brésilienne de Botafogo aurait posé ses valises dans la capitale des Gaules, ce qui ne sera pas le cas puisqu’il s’est envolé en direction de la Russie pour 33 millions d’euros, une somme qui va d’ailleurs revenir… à l’Olympique Lyonnais.

L'OL veut finalement garder Nuamah

Luiz Henrique ne rejoindra donc pas le club rhodanien, ce qui pourrait pousser Pierre Sage à conserver son joueur afin de garder plusieurs options offensives. De plus, on peut légitimement imaginer que l’OL souhaite garder Ernest Nuamah afin de compenser un potentiel départ de Rayan Cherki, puisqu’il a été confirmé par les spécialistes les plus fiables du mercato que l’international espoirs français a un accord de principe avec le club rhodanien pour quitter Lyon en cas d’offre atteignant les 22 millions d’euros. Everton, qui n’a pas réussi à boucler le dossier au moment où tout était encore jouable, peut donc enrager. Même si tout reste encore possible, il n’est désormais plus vraiment envisageable pour l’Olympique Lyonnais de se séparer d’Ernest Nuamah cet hiver.