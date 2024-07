La saison n’a pas commencé, l’OL cartonne déjà

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

A deux semaines de la reprise du Championnat, l’Olympique Lyonnais peaufine sa préparation et espère monter en puissance. Les Gones vont disputer une rencontre amicale contre le Torino qui risque d’attirer les foules dans les prochains jours.

Une certaine folie s’est emparée de l’Olympique Lyonnais depuis le début de l’année 2024. A la dérive en première partie de saison et lanterne rouge du championnat jusqu’en décembre, l’OL a attendu l’arrivée de Pierre Sage sur le banc en tant qu’entraîneur intérimaire pour redresser la barre de manière spectaculaire. L’OL a réalisé une deuxième partie de saison de très haut niveau qui lui a permis de terminer à la 6ème place à la dernière seconde de l’ultime match. Lyon sera bel et bien présent en Ligue Europa la saison prochaine. Une métamorphose qui a rendu fiers les supporters, qui attendent avec impatience le retour de leur équipe de cœur, et cela se voit. En effet, l’une des dernières rencontres amicales de l’été face au Torino doit se jouer dans une ambiance de folie sur un terrain d’une équipe amateur.

OL - Torino bientôt à guichets fermés en Isère

Comme le précise le média Olympique-et-Lyonnais.com, la rencontre de ce mercredi 31 juillet 2024 entre l’Olympique Lyonnais et le Torino, nation historique du championnat d’Italie, connaît un engouement rarement vu pour une rencontre de préparation. Au Stade Pierre-Rajon accueillant habituellement les matchs à domicile du FC Bourgoin-Jallieu, équipe de National 3, moins de 100 places sont disponibles. 7.000 spectateurs sont ainsi attendus en Isère alors que la rencontre a lieu dans vingt-quatre heures environ (ce mercredi à 20h). Des places à 15 et 28 euros s’arrachent comme des petits pains ces dernières heures pour assister à une équipe qui a semblé renaître de ses cendres ces derniers mois après des années de galère. Une confirmation est attendue par tout le peuple des Gones, et les supporters espèrent que leur équipe va monter en régime à deux semaines de la reprise du championnat, qui verra l’OL se déplacer sur la pelouse du Stade Rennais en ouverture de la saison de Ligue 1.