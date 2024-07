L'OL promet 100 millions, et ça devient urgent

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La signature de Georges Mikautadze a fait le bonheur de l'Olympique Lyonnais. Mais désormais, l'OL doit aussi penser à vendre. Et John Textor va devoir se montrer efficace d'ici à la fin du mercato.

En s'imposant 3-2 vendredi contre un club autrichien, Lyon a montré que sa puissance offensive était déjà là, alors même que le duo Lacazette-Mikautadze n'est pas encore là. Tandis que le premier est avec l'équipe de France olympique, le Roi Georges termine, lui, ses vacances avant de rejoindre son nouveau club. L'euphorie est grande autour de l'Olympique Lyonnais à moins d'un mois du début de la saison de Ligue 1. Cependant, cela n'empêche pas les dirigeants de l'OL d'avoir un dossier brûlant en haut de la pile, à savoir celui des ventes. Car si Lyon se montre d'une efficacité diabolique en matière de recrutement, au niveau des départs, c'est nettement moins la fête. Et pourtant, le club de John Textor doit impérativement vendre des joueurs afin de répondre aux exigences de la DNCG. Car le propriétaire américain de l'OL a certifié au gendarme financier du football qu'il allait vendre pour 100 millions d'euros de joueurs avant la fin du mercato d'été précise Le Progrès.

L'OL a acheté à gogo, mais ne parvient pas à vendre

Torturé par Pierre Sage, l'OL vainqueur en Autriche https://t.co/VPjFzTWLgL — Foot01.com (@Foot01_com) July 19, 2024

Alors oui l'Olympique Lyonnais a des bons joueurs dans son effectif, mais vendre pour 100 millions d'euros est un colossal challenge qui attend les dirigeants de l'OL. « Club le plus dépensier d’Europe en 2024, l’OL présente une balance des transferts en grand déséquilibre avec un seul départ comptabilisé. Celui de Skelly Alvero, enrôlé pour 4,75ME par le Werder de Brême, où il était prêté depuis la mi-saison (...) Pour tenir parole et dégraisser un effectif qui déborde (35 joueurs sous contrats), l’Américain devra bien négocier la vente de Rayan Cherki (entre 15 et 20 ME à Dortmund ?) et travailler sur les départs d’autres joueurs en plus des lofteurs », prévient le quotidien régional. Pour l'instant, cela ne se bouscule au guichet des départs, d'autant qu'on peut penser que les clubs de Ligue 1 seront très prudents cet été, et que ces départs se feront vers l'étranger. En Europe, on sait cependant que l'Olympique Lyonnais a besoin de vendre, et que les négociations seront de plus en plus tendues au fil des semaines, et pas toujours à l'avantage de l'OL.