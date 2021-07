OL : La rumeur Bruno Guimaraes fait monter la température

Dans : OL.

La rumeur de l’intérêt d’Arsenal pour Bruno Guimaraes a mis le feu au poudre chez les Gunners.

Il faut dire que le milieu de terrain est connu de longue date, puisqu’il avait été courtisé par le club londonien en 2019, juste avant de signer à l’OL. Un coup manqué, mais qui pourrait provoquer une revanche puisque Mikel Arteta aimerait faire venir le joueur lyonnais cet été. Peter Bosz compte aussi sur Bruno Guimaraes cette saison, mais le Brésilien a pris de la valeur. Recruté pour 20 ME, il en vaut désormais 30 ME, et cela pourrait tenter un Jean-Michel Aulas qui a du mal à réaliser de belles ventes cet été. Surtout qu’Arsenal sent la pression monter pour le recrutement d’un milieu, sachant que les discussions avec Manuel Locatelli n’avancent pas. Et chez les supporters, la rumeur menant à Bruno Guimaraes a fait du bruit, d’autant que c’est l’enflammade totale depuis que des propos de Tite, le sélectionneur brésilien, ont été ressortis d’il y a quelques années.

« Déjà, il nous manque un milieu relayeur. Un joueur comme Falcao (ndlr : le Brésilien de la Roma) autrefois. Ou comme De Bruyne aujourd’hui, capable de jouer tantôt plus bas pour venir aider Casemiro et faire repartir mieux le jeu, tantôt plus haut pour apporter davantage de liant, de créativité, de vitesse et de percussion. Bruno Guimaraes, qui vient de signer à Lyon et qui a été le meilleur joueur des U23 qualifiés pour les JO, possède un potentiel énorme et peut être ce joueur-là », avait glissé le sélectionneur brésilien dans un entretien à France Football. Des propos qui ont donc mis le feu, les fans d’Arsenal voyant déjà un De Bruyne brésilien débarquer chez eux. Au niveau du jeu vers l’avant, de la projection et de la marge de progression, Bruno Guimaraes en a semble-t-il encore sous le pied, même si la comparaison avec le Belge a ses limites forcément.