L'OL officialise le départ de Lovren en Grèce

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué publié ce lundi matin, l’OL a officialisé le départ de Dejan Lovren. Le défenseur croate de 34 ans va s’engager comme prévu au PAOK Salonique après avoir résilié son contrat avec Lyon.

Indésirable à l’Olympique Lyonnais et poussé dehors durant tout l’été, Dejan Lovren va quitter le club rhodanien. Dans un communiqué publié ce lundi, l’OL a officialisé le départ de son international croate, lequel va être libéré pour s’engager au PAOK Salonique en Grèce.

« L’Olympique Lyonnais informe du départ, sans indemnité de transfert, de Dejan Lovren au PAOK Salonique. Après des discussions fructueuses entre toutes les parties, un accord a été trouvé, mettant un terme à la dernière année de contrat du défenseur central de 34 ans. Dejan Lovren, revenu à l'OL en janvier 2023 après un premier passage remarqué entre 2010 et 2013, aura disputé 134 matches toutes compétitions confondues lors des 4 saisons et demies passées au club. L'Olympique Lyonnais remercie chaleureusement Dejan et lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure en Grèce » peut-on lire sur le site officiel de Lyon, qui acte le départ d’un joueur au salaire élevé, pour le plus grand bonheur de sa direction.