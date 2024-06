L'OL le veut, son prix met Textor KO

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL rêve de s'offrir Adrien Truffert au mercato, alors que Rennes sera à l'écoute des offres. Mais avec la concurrence mise en place, la volonté du club breton est d'être très très gourmand.

Latéral gauche discret de l’Olympique Lyonnais, Henrique a annoncé son départ ce mercredi soir. « Le moment est venu de dire au revoir, à cet endroit qui m’a donné la joie et l’amour de jouer au football. Un endroit où ma famille et moi-même avons été très heureux, mais comme vous le savez tous, le football nous conduit à découvrir différents lieux dans notre carrière », a lancé le Brésilien, qui va désormais devoir se trouver un nouveau club. De quoi laisser au moins une place de libre, alors que le départ du titulaire du poste, Nicolas Tagliafico, se dessine également.

Rennes a déjà refusé 20 ME

La cellule de recrutement, qui a envie de réaliser des beaux coups au mercato avec des joueurs pas forcément connus, ne va pas vraiment avoir le choix et devrait se pencher sur un joueur confirmé pour en faire un futur titulaire. C’est le cas d’Adrien Truffert qui est dans le viseur de l’OL a fait savoir L’Equipe récemment. Mais le fait que le joueur breton soit ciblé par de nombreux clubs, dont le Bayern Munich, Monaco, Aston Villa et Leicester, complique sérieusement la tache. En effet, de source rennaise, il se murmure qu’en cas de départ, ce qui n’est pas encore avéré, le Stade Rennais en demandera jusqu’à 25 millions d’euros.

Les dirigeants bretons se basent notamment sur une offre de 20 millions d’euros reçue en provenance d’Aston Villa l’hiver dernier, et repoussée par les pensionnaires du Roazhon Park. Avec une place dans l’équipe olympique et une bonne marge de progression, Adrien Truffert pourrait représenter une nouvelle grosse vente pour Rennes, qui devrait déjà perdre au moins un des deux frères Doué, et va devoir faire un peu de place dans son effectif pour préparer une saison sans Coupe d’Europe. En tout cas, l’OL et John Textor sont prévenus, si le latéral gauche est un joueur confirmé de Ligue 1, son prix risque de repousser ceux qui ne comptent pas faire de folie cet été.