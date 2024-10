L’OL est une énigme, Le Havre l’exclut du podium

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Opposé à l’Olympique Lyonnais dimanche, Didier Digard a du mal à préparer la rencontre. L’entraîneur du Havre décrit un adversaire difficile à lire, et trop inconstant pour occuper les premières places en Ligue 1.

Pour une équipe comme Le Havre, qui reste sur quatre défaites consécutives, l’Olympique Lyonnais n’est pas l’adversaire idéal pour se relancer. Après un mauvais début de saison, les hommes de Pierre Sage montrent un bien meilleur visage et inquiètent Didier Digard. « Il y a des individualités extraordinaires dans ce groupe de Lyon donc il faudra être solide, jouer avec beaucoup de confiance et d'enthousiasme pour les mettre en difficulté, a prévenu le coach havrais. On sait que ce sera un match très ouvert, ce qui va nous demander d'être fort défensivement et de bien jouer nos coups offensifs. »

Pour neutraliser les Gones, l’ancien milieu de terrain sait qu’il faudra bloquer leurs ailiers, mais pas seulement. « J'aimerais me focaliser sur les côtés mais ils ont aussi des joueurs capables de faire des différences à l'intérieur du jeu, a-t-il commenté. On connaît leur qualité de frappe. Donc si on laisse beaucoup d'espace en se focalisant sur les ailes, on sera en danger à un moment ou à un autre. Il faut se rapprocher du match parfait si on veut gagner. » Il est clair que Didier Digard craint l’Olympique Lyonnais, une formation qu’il juge pourtant incapable d’occuper les premières places du championnat.

L'OL jugé trop irrégulier

« Je pense qu'ils sont capables de tout. On l'a vu, ils ont des moments où ils excellent et des moments où ils sont plus en difficulté. C'est très dur de lire l'équipe qu'ils mettront parce qu'ils ont un tel effectif qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et en cours de match ils peuvent totalement changer d'équipe. En tout cas ils ont un groupe pour jouer les premiers rôles. Mais aujourd'hui ils n'ont pas la continuité pour y aspirer. Mais avec les investissements réalisés, c'est un groupe qui se doit de finir très haut dans le championnat », a estimé l’entraîneur du HAC pour mettre la pression sur Lyon.