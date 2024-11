L’OL en crise, Lacazette accepte de se sacrifier

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En grand danger avant son passage devant la DNCG vendredi, l’Olympique Lyonnais prévoit des ventes importantes pendant le mercato hivernal. Des joueurs majeurs pourraient être poussés vers la sortie. Et parmi eux, l’attaquant et capitaine Alexandre Lacazette semble prêt à aider son club formateur.

Les échos sont particulièrement inquiétants. Depuis quelques jours, plusieurs sources annoncent l’Olympique Lyonnais dans le rouge avant son passage devant la DNCG vendredi. On parle d’un déficit aux alentours de 500 millions d’euros qui devrait alerter le gendarme financier. Il n’est pas interdit de penser que le club rhodanien s’expose à une rétrogradation administrative à titre conservatoire. Quoi qu’il en soit, John Textor n’a pas vraiment le choix à l’approche du mercato hivernal.

Lacazette vers l'Arabie Saoudite

Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais devra enregistrer des ventes importantes. Autrement dit, les Gones pourraient perdre certains de leurs meilleurs joueurs en plein milieu de la saison. Le nom de l’ailier Malick Fofana revient avec insistance dans la mesure où sa cote ne cesse de grimper. Il se murmure que l’international belge peut rapporter 35 millions d’euros en cas de transfert en janvier prochain. Bien sûr, cette somme ne suffirait pas au bonheur d’Eagle Football. La société de John Textor a besoin d’autres départs, y compris ceux de cadres comme Alexandre Lacazette.

🗣️ | "C'était mon premier derby au Groupama Stadium, et sûrement le dernier", Alexandre Lacazette après le choc contre Saint-Etienne ! 😳⏳ #OLASSE pic.twitter.com/PQabwlQal8 — DAZN France (@DAZN_FR) November 10, 2024

Après la victoire face à l’AS Saint-Etienne (1-0) dimanche, l’attaquant et capitaine a glissé qu’il s’agissait de son dernier derby au Groupama Stadium. L’ancien Gunner d’Arsenal ne semble pas envisager une prolongation de son contrat qui expire en juin prochain. Pire encore, le banni de Didier Deschamps pourrait partir cet hiver et enfin répondre aux avances d’Al-Shabab, prévient Le Quotidien du Sport. Rappelons que le club saoudien était déjà passé proche de sa signature cet été. Quelques mois plus tard, un transfert à 10 millions d’euros serait dans les tuyaux.