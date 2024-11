L'OL arnaqué par Textor, le dossier est énorme

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est dans une sale situation depuis quelques jours maintenant... Le club rhodanien doit absolument alléger ses finances, sous peine de descendre en Ligue 2 à la fin de la saison en cours.

Il y a quelques jours maintenant, la DNCG annonçait à l'OL une interdiction de recrutement l'hiver prochain et une relégation en Ligue 2 à titre conservatoire à l'issue de la saison. L'objectif est désormais clair pour les Gones : vendre ! Il reste un mercato hivernal pour le faire et John Textor n'a d'ailleurs pas semblé des plus inquiets en conférence de presse. Pourtant, la menace est réelle pour l'OL. Surtout que John Textor ne serait pas blanc comme neige et que des énormes doutes sur ses capacités financières existent. Ce n'est pas Scott Ross qui dira le contraire.

John Textor, sa fortune personnelle pose question

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Lors de quelques mots échangés avec So Foot, le journaliste n'a en effet pas mâché ses mots concernant l'homme d'affaires américain, qu'il ne juge pas du tout fiable dans monde du business : « Vous remarquerez que ce sont rarement ses propres dollars qu’il met en jeu lorsqu’il monte un business. Voilà le bilan de mon expérience avec John Textor : c’est un arnaqueur. Le genre de type qui pourrait vendre de la glace à un esquimau. C’est ce qui lui permet de toujours parvenir à collecter des fonds, d’une façon ou d’une autre ». Pas vraiment de quoi rassurer les fans et observateurs de l'Olympique Lyonnais, qui espèrent tout de même que tout finira pas s'arranger pour leur club. Mais il faudra faire des sacrifices assez énormes. D'abord financiers et sans doute sportifs. Malick Fofana, Rayan Cherki ou encore Maxence Caqueret pourraient quitter le navire rhodanien l'hiver prochain lors du marché des transferts. A l'OL d'assurer ses arrières à tous les niveaux... Et ce n'est pas gagné.