L’OL à Gerland, le maire de Lyon passe au chantage

Contrainte d’évoluer sur un terrain au centre d’entraînement, l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais cherche un stade plus grand. L’hypothèse d’un déménagement à Gerland, où joue le LOU Rugby, est sur la table. Et le maire de Lyon se dit prêt à intervenir en faveur des Fenottes.

Michele Kang n’a pas caché ses intentions. Très vite après sa prise de pouvoir en février dernier, la propriétaire de l’Olympique Lyonnais féminin avait évoqué un déménagement. La femme d’affaires souhaite que les Fenottes ne jouent plus leurs matchs sur le terrain Gérard Houllier au Groupama OL Training Center. « L'OL est l'une des meilleures équipes du monde et la meilleure équipe européenne, avait-elle souligné auprès d’Olympique-et-lyonnais. Les joueuses ne peuvent pas jouer sur un terrain au centre d'entraînement. J'aimerais qu'on puisse jouer chaque match dans le Grand Stade, mais ce n'est pas réaliste. »

Le maire de Lyon pose une condition

Il est effectivement difficile d’imaginer les Lyonnaises au Groupama Stadium. Mais parmi les pistes à l’étude, les championnes de France pourraient évoluer au Stade Gerland. C’est en tout cas le souhait du maire de Lyon Grégory Doucet. Dans son entretien accordé au quotidien régional Le Progrès, l’élu a mis cette en option en avant. Et s’est dit prêt à intervenir financièrement à condition que le LOU Rugby, qui évolue à Gerland, accepte de partager l’enceinte.

Je souhaite le retour du football de haut niveau à #Lyon. L’OL Féminin a toute sa place dans notre ville avec un site sportif à la hauteur de leur palmarès.



🎙️ A lire dans @leprogreslyon ⤵️https://t.co/VROJZoaxlE — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) July 26, 2024

« Moi, en tant que maire qui aime sa ville, qui aime le foot et qui est féministe, c’est à Lyon intra-muros que je souhaite voir jouer l’équipe féminine, a confié le maire. Je serai très heureux, comme tous les Lyonnais, que l’OL retrouve Gerland. Les grandes heures de l’OL, c'est à Gerland qu’on les a connues. Mais aujourd'hui, les discussions se font entre M. Ginon (propriétaire du LOU) et Mme Kang. S’il y avait un deal passé avec Michele Kang, je serais prêt à ce que la Ville de Lyon prenne sa part et à réaliser les aménagements nécessaires pour faciliter l’entraînement des joueurs du LOU. » Reste à savoir ce qu'en pense le club de rugby.