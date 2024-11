Vente OM ‍: McCourt arrête tout

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Très impliqué financièrement dans le développement de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt est toujours annoncé vendeur du club en cas de grosse offre. Les avis divergent à ce sujet.

Reparti sur un cycle de trois ans, l’OM s’est montré ambitieux avec un recrutement conséquent, des joueurs à l’entraineur, malgré l’absence de Ligue des Champions. Frank McCourt a pris la parole au printemps dernier lors d’une visite à Marseille pour réaffirmer sa confiance en Pablo Longoria et expliquer qu’il était prêt à mettre les sous sur la table pour lui permettre de construire une équipe amenée à jouer les premiers rôles en France et retrouver l’Europe par la grande porte. Passé également à Marseille cet automne, le propriétaire américain tient ses promesses et voit l’éternelle menace de l’Arabie Saoudite s’éloigner.

Depuis des années, le nom du Royaume du Golfe est évoqué pour un rachat du club et lui permettre de passer dans une nouvelle dimension. Mais les échos sont de plus en plus discrets, et la porte est même fermée selon le site Coeur Marseillais. Pour le média local, Frank McCourt est satisfait de la direction que prend l’OM ces derniers temps, et même s’il doit mettre beaucoup d’argent de sa poche à chaque fin de saison, il estime que le projet avance. Résultat, le natif de Boston n’est plus vendeur du club, et n’est même pas à l’écoute d’éventuelles offres.

De quoi faire bondir Thibaud Vézirian, le spécialiste de la vente du club pour qui le rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite est toujours bouclé et n’est plus qu’une question de timing. Le journaliste d’Entrevue assure ainsi que l’information selon laquelle McCourt n’est plus vendeur est bien évidemment fausse. « McCourt ne souhaite plus vendre ? Oui bien sûr, c’est pour ça que McCourt réalise tout ce qu’il fait en coulisses, qu’il a fait rentrer un pacte d’associés, enfin bref », a ironisé Vézirian, pour qui tout continue de se mettre en place pour une vente du club, et l’Américain est le premier à être au courant de cet avenir.

Du côté de l’Arabie Saoudite, on semble en tout cas assez loin d’un projet marseillais, avec la volonté d’investir dans d’autres domaines que le sport, et de recentrer les investissements sur le football en interne, sur le championnat et l’organisation de la Coupe du monde, plutôt qu’en rachetant un nouveau club.