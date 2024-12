OM-Lille ‍: Insulté et menacé, l'arbitre va le faire payer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Samedi, le spectacle était au rendez-vous au Vélodrome lors du match entre l’OM et Lille mais la prestation de l’arbitre Willy Delajod a énormément fait réagir en raison de deux potentiels penalty oubliés pour Marseille.

Tout le monde attendait le choc entre l’Olympique de Marseille et Lille samedi au Vélodrome pour voir ce que les hommes de Roberto De Zerbi avaient dans le ventre après trois victoires consécutives contre Lens, Monaco et Saint-Etienne. Face à une équipe nordiste redoutable et invaincue depuis 15 matchs de suite avant son déplacement en Provence, les hommes de Roberto De Zerbi ont souffert mais ils sont tout de même sortis frustrés de leur match nul (1-1). Les décisions de l’arbitre Willy Delajod ont fait grincer des dents dans l’enceinte du boulevard Michelet en raison de deux potentiels penaltys oubliés pour des fautes sur Pierre-Emile Hojbjerg et Jonathan Rowe en fin de match.

L'OM flingué par l'arbitre, l'ancienne star de Canal+ balance https://t.co/80OnQFCjUx — Foot01.com (@Foot01_com) December 15, 2024

Escorté par la sécurité pour sortir du terrain, l’arbitre de 32 ans a par la suite fait l’objet de vives insultes, voire de menaces sur les réseaux sociaux, certains internautes allant même jusqu’à viser le travail de l’arbitre né à Cornier. Des dérives que Willy Delajod ainsi que la FFF n’ont pas l’intention de tolérer à tel point que l’arbitre de cet électrique OM-Lille a pris la décision de porter plainte. Dans cette démarche, il est soutenu par le président fraîchement réélu à la Fédération française de football, Philippe Diallo.

Willy Delajod porte plainte, la FFF sort du silence

« Le président de la FFF Philippe Diallo condamne avec la plus grande fermeté les insultes et menaces intolérables, sur les réseaux notamment, dont est victime l’arbitre Willy Delajod, à la suite de la rencontre qui a opposé l’Olympique de Marseille et le LOSC. La FFF se constituera partie civile dans le cadre du dépôt de plainte auquel Willy Delajod entend procéder » a publié la Fédération dans un communiqué publié ces dernières heures.

Willy Delajod était en manque d'attention et a donc décidé de ne pas siffler penalty.pic.twitter.com/Lvckm9JAfX — Massilia Zone (@MassiliaZone) December 14, 2024

De son côté, l’OM peine à digérer les décisions prises par l’arbitre du match de samedi et Roberto De Zerbi n’avait d’ailleurs pas caché son agacement, lui qui n’avait encore jamais pointé du doigt l’arbitrage depuis son arrivée en France l’été dernier. « Je crois que l’arbitre n’a pas fait un bon match, qu’il ne l’a jamais eu en main » a notamment regretté l’entraîneur italien de l’OM, pointant du doigt les penaltys oubliés mais aussi la faute sur Balerdi quelques secondes avant l’égalisation lilloises. Des erreurs qui semblaient assez évidentes de la part de M. Delajod mais qui ne justifient en rien les menaces totalement inadmissibles à l’encontre de cet arbitre après le match nul de Marseille face au LOSC samedi au Vélodrome.