Rien à signaler, la FFF se moque de l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Dans son débrief de la semaine, la Fédération Française de Football est revenue sur deux décisions arbitrales qui ont marqué la 18e journée de Ligue 1. Mais parmi les actions choisies, l’instance n’a pas évoqué le penalty non accordé à l’Olympique de Marseille face à Strasbourg (1-1) dimanche.

L’Olympique de Marseille va encore s’agacer. Depuis dimanche soir, le club dirigé par Pablo Longoria ne digère pas le penalty non accordé à Jonathan Rowe malgré l’intervention litigieuse du Strasbourgeois Guéla Doué. Le président marseillais a poussé un nouveau coup de gueule contre l’arbitrage au micro du diffuseur DAZN. Sa sortie lui a valu un recadrage du Conseil National d’Ethique (CNE) de la Fédération Française de Football. Et comme si ça ne suffisait pas, l’instance tricolore a indirectement validé la décision de l’arbitre Bastien Dechepy.

Le cas Rowe zappé

La FFF a en effet publié son débrief de la 18e journée de Ligue 1. Deux cas y sont étudiés, à savoir la simulation du milieu rémois Valentin Atangana face au Havre (1-1) et l’exclusion du défenseur central de l’AJ Auxerre Gabriel Osho à Angers (2-0 pour le SCO). La situation entre Jonathan Rowe et Guéla Doué est donc zappée. Pourtant, l’action du carton rouge donné à l’Auxerrois ressemble au contact polémique au Vélodrome. L’attaquant angevin Esteban Lepaul coupe volontairement la course de son adversaire qui, malgré sa volonté d’éviter le duel, a laissé son équipe en infériorité numérique.

« La décision prise par l’arbitre est la bonne, peut-on lire dans le débrief. L'attaquant est victime d’une faute à une vingtaine de mètres du but adverse, alors qu’il se dirigeait vers la surface de réparation, avec le contrôle du ballon et en situation de marquer un but pour son équipe. Avec son intervention illicite réalisée sans toucher le ballon, le défenseur annihile une occasion de but manifeste : il doit donc être exclu. » Certains diront que la description vaut aussi pour Jonathan Rowe et Guéla Doué. Dans la presse marseillaise en tout cas, on ne digère pas cette attitude de la FFF et l'absence totale d'explication en ce qui concerne la situation de Rowe contre Strasbourg.