OM ‍: Valentin Carboni va prolonger à l’Inter

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM espère toujours boucler l'interminable dossier Valentin Carboni, mais l'Inter Milan a bien l'intention de tout faire pour avoir le dernier mot peu importe l'avenir de l'Argentin à Marseille.

Passionné par le mercato et ses négociations, Pablo Longoria est servi avec le dossier Valentin Carboni. Voilà désormais plusieurs semaines que le président de l’OM fait le forcing auprès de l’Inter Milan pour récupérer le meneur de jeu argentin, tout récemment vainqueur de la Copa America. Le plus facile a été fait en convaincant le joueur de venir à Marseille pour la saison prochaine, mais les discussions avec le club italien sont beaucoup plus complexe. Et cela malgré le fait que la formation lombarde ne compte pas sur lui pour le court terme. Mais sur le long terme, l’histoire est bien différente. En effet, le joueur qui évoluait à Monza la saison dernière en prêt, est considéré comme un joueur d’avenir et semble à l’abri en ce qui concerne son contrat à l’Inter, qui court jusqu’en juin 2028. Toute idée d’un transfert a été écartée par l’équipe italienne, laissant l’OM négocier un prêt avec option d’achat ces derniers jours. Pablo Longoria touche au but, et un prêt payant avec prise en charge du salaire est bien parti.

L'Inter fait un geste fort

Valentin #Carboni is one step away to #OlympiqueMarseille on loan with option to buy. #Inter are ready to extend his contract until 2029 before giving the green light to #OM. Inter will also have a buyback clause. Talks in progress to complete the agreement. #transfers https://t.co/RJqZ2wnRUW — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 29, 2024

Mais ce sera surtout avec une option d’achat à près de 34 millions d’euros selon la presse italienne. Et si l’OM venait à faire cette folie, alors l’Inter Milan aurait le dernier mot, avec une option de rachat du joueur à 40 ME, qui permettrait à Marseille de faire un léger bénéfice, mais au champion d’Italie de garder le contrôle total sur le joueur. D’ailleurs, la formation lombarde va même démontrer d’une autre façon sa confiance en Valentin Carboni, en lui prolongeant son contrat d'une saison, affirme Nicolo Schira. Selon l’informateur italien, ce sera le dernier pas avant son départ pour Marseille, mais aussi une signature qui lui permettra de réaliser que son avenir est à l’Inter Milan, et pas à l’OM. En attendant, Pablo Longoria espère toujours finaliser ce dossier en ce début de semaine, et il sera ensuite temps de passer au terrain pour voir si Marseille a bien fait de miser très gros sur un joueur promis à un bel avenir en Argentine.