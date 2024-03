Le déroulement de l'annonce de la VenteOM dévoilé

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les questions sur la vente de l'Olympique de Marseille se multiplient alors que la fin de saison approche. L'informateur numéro 1 sur le sujet a donné quelques précisions sur la manière d'annoncer ce grand chamboulement.

« Le deal est fait ». Les suiveurs de la vente de l’Olympique de Marseille à l’Arabie Saoudite l’assurent, tout est désormais en place pour une passation de pouvoir durant l’été, avec notamment la date du mois de juin qui est régulièrement évoquée. Thibaud Vézirian assure que les démentis, ou le fait qu’aucune information officielle ne vienne étayer ses propos, ne freine en rien un accord trouvé pour que Frank McCourt cède ses parts de l’OM. Derrière cet investissement, se trouve l’Arabie Saoudite. Mais ces derniers temps, l’impatience est de mise chez les supporters qui ne voient rien arriver. Un agacement que le journaliste passé par La Chaine L’Equipe comprend, même s’il assure que tout viendra à temps, en dépit des rumeurs à tout bout de champ sur un dossier aussi suivi.

Ce sera très clair, précis et téléguidé

« Une cession d’entreprise entre pays et transfrontalière comme c’est le cas pour l’Olympique de Marseille n’implique pas un sujet permanent et quotidien sur ce thème dans les médias. Ce n’est pas possible. En effet tout arrive, c’est une certitude. Vous serez mis au courant quand les infos tomberont officiellement. Le problème, notamment à Marseille, c’est le bouche à oreille. Entre ce que dit une personne en sortie de réunion, ce qu’elle va répéter à un de ses proches qui va le répéter à un ami, ce n’est plus du tout la même information. La vente OM, on est plus proche d’un sujet économique et politique, que sportif. Méfiez-vous de ceux qui annoncent des dates ou trop de certitudes. Oui, cela arrivera et quand ça sera le cas, quelques journalistes seront choisis pour l’annoncer et nous dire que ça va arriver dans les prochaines heures, mais ça sera très clair, précis et téléguidé. Quand le feu vert sera donné, là ça sera parti », a prévenu Thibaud Vézirian, qui se méfie aussi visiblement des annonces qui vont arriver le 1er avril, sous forme de boutades très probablement.

Pablo Longoria: “La vente de l'OM ? Ce sont des rumeurs. Ils font partie de ce récit extérieur de déstabilisation” via @diarioas #VenteOM #TeamOM #MercatOM — Déclafoot (@Declafoot1) March 7, 2024

En revanche, le bouclage du dossier est quelque chose que l’informateur assure, et ce ne sont pas les démentis de Pablo Longoria qui vont le freiner. « L’OM est obligé de ne pas communiquer sur un tel sujet. Quand Pablo Longoria explique dans les médias espagnols récemment que l’OM va bien, qu’il y a de la trésorerie et c’est bon signe. Non, heureusement qu’il y a de la trésorerie pour payer ses frais, sinon elle serait en liquidation. Cela n’a rien à voir. L’OM ce n’est pas un miracle d’avoir de la trésorerie. En revanche, il y a un bilan déficitaire chaque année, et Pablo Longoria est dans son rôle en essayant de rassurer jusqu’au bout », a livré Thibaud Vézirian, pour qui le président marseillais fait comme si la vie continuait normalement à Marseille, alors que la vente du club est en passe d’être bouclée selon lui.