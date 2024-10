OM ‍: Rabiot, ça sera l'enfer pour le PSG

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Il sera inévitablement la vedette de ce choc OM-PSG, Adrien Rabiot, soutenu par 60.000 supporters marseillais, est motivé comme jamais pour faire tomber Paris.

C'est l'invité que personne n'attendait pour le classique OM-PSG de ce dimanche, mais lorsqu'en septembre dernier, Adrien Rabiot s'est engagé libre avec le club phocéen, alors forcément tout le monde s'est rué pour connaître la date du premier choc entre les deux rivaux éternels. Et nous y voilà, puisque c'est à l'occasion de la 9e journée de Ligue 1 que le milieu de terrain international français va vivre son premier Marseille-Paris sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Pour l'avoir joué dans le camp d'en face, Adrien Rabiot sait quel enfer cela peut être pour les joueurs parisiens, mais ne comptez pas sur lui pour se mettre une énorme pression. « Il a une grande force mentale et n’est pas conditionné par la presse. Pour lui, c’est pareil de jouer devant 200 ou 50.000 spectateurs. Il n’a pas peur », confie un technicien de la Juventus dans La Provence.

Rabiot n'a pas pardonné à Nasser Al-Khelaifi

Et à en croire plusieurs sources marseillaises, le milieu de terrain de 29 ans arrive dans la forme de sa vie et avec une détermination énorme avant ce choc contre le PSG, le club présidé par Nasser Al-Khelaifi. Un dirigeant qu'Adrien Rabiot et sa maman détestent cordialement depuis que le joueur a quitté Paris après plusieurs mois de mise au placard. « Il sait comment affronter ce genre de matchs. J’aime cette idée d’avoir des joueurs motivés, et qui ont un peu le sang chaud. Adrien a fait le bon choix en venant à l’OM. C’est toujours mieux de l’avoir dans son équipe que comme adversaire », a prévenu Roberto De Zerbi au moment d'évoquer la motivation de son joueur. De son côté, Florent Germain, journaliste pour RMC, confirme qu'Adrien Rabiot est impatient de croiser son ancien club devant des supporters qui seront à bloc derrière lui. « Rabiot se languit désormais de connaitre un Vélodrome plein, sous le maillot de l’OM, et sur une grosse affiche face au PSG », confirme notre confrère.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

Attention cependant à ne pas confondre motivation et excitation, l'entraîneur de l'OM a reconnu qu'il avait mis en garde ses joueurs de ne pas tomber dans le piège que le Paris Saint-Germain pourrait lui tendre. On l'a vu depuis le début de la saison, certains joueurs marseillais ont tendance à parfois s'emballer trop vite et trop fort, quitte à prendre des avertissements et même à finir par voir rouge. Adrien Rouge a suffisamment d'expérience pour éviter cela, même si forcément, il sera sous tension au moment des retrouvailles avec le PSG, y compris avant le match.