OM ‍: Rabiot a la rage contre le PSG, il l'explique

Par Claude Dautel

Adrien Rabiot va vivre un sacré moment dimanche soir puisque c'est sous le maillot de l'OM qu'il va affronter le PSG dans un Vélodrome bouillant.

Cinq après avoir quitté librement le Paris Saint-Germain dans le climat que l'on sait, Adrien Rabiot va croiser la route du club de la capitale en Ligue 1. Cela pourrait passer relativement inaperçu, sauf qu'en septembre, le milieu de terrain international français a signé à l'Olympique de Marseille, le club ennemi des supporters parisiens. Adrien Rabiot l'a prouvé depuis 2019, il a les épaules solides, puisqu'il a non seulement confirmé avec la Juventus son talent, mais qu'en plus, il a réussi à faire changer d'avis Didier Deschamps alors qu'il avait refusé le rôle de suppléant en 2018. Face au PSG, le joueur de 29 ans ne manquera pas de motivation, notamment parce que Nasser Al-Khelaifi a été très dur avec lui lors de sa dernière saison. L'avocat d'Adrien Rabiot l'avoue dans Le Parisien, cette période a été dure à vivre.

Rabiot a mal vécu la fin de son contrat au PSG

Évoquant cette mise au placard d'Adrien Rabiot, Maître Arnaud Péricard, avocat d'Adrien Rabiot et maire de Saint-Germain-en-Laye, revient sur cette période. « Il a été précurseur et il l’a payé cher. C’était un épisode compliqué pour lui, car on l’a privé de football durant de nombreux mois. Aujourd’hui, on se rend compte qu’il a une trajectoire sportive exceptionnelle et que c’est un homme qui a gardé les mêmes valeurs, simple, curieux. Il est l’homme le plus normal du monde dans l’univers le plus anormal. Tout ça est passé, et désormais il regarde vers l’avant », explique Maître Péricard. Il ne faut pas oublier que dans les derniers mois de son contrat au PSG, Adrien Rabiot a été la cible de banderoles insultantes.

Et il s'est même dit que les dirigeants parisiens avaient recruté une armée numérique pour le dénigrer sur les réseaux sociaux, sans que cela soit prouvé officiellement. Et on l'a encore vu le week-end passé, Rabiot et sa maman ont été visés par un chant injurieux au Parc des Princes. De quoi le motiver encore plus dimanche soir.