OM ‍: Pogba à la place de Carboni, c'est parti

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche avec l'équipe d'Argentine, Valentin Carboni en a fini de sa saison avec l'OM où il a été prêté. La rumeur envoie déjà Paul Pogba à Marseille.

Depuis que l'on sait que Paul Pogba pourra rejouer au football en mars prochain suite à la réduction de sa sanction pour dopage par le Tribunal Arbitral du Sport, le nom de ce dernier est associé à l'Olympique de Marseille. Il est vrai que la signature d'Adrien Rabiot a montré que Pablo Longoria et Mehdi Benatia étaient capables de tout. Cependant, tout cela s'est très vite calmé, La Pioche ayant plutôt des pistes en Major League Soccer, le milieu de terrain français adorant la vie américaine. Mais voilà, on a appris vendredi soir que Valentin Carboni, le milieu de terrain international argentin prêté par l'Inter, ne jouera probablement jamais pour l'OM puisqu'il s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche avec sa sélection. Il n'en fallait pas plus pour relancer les rumeurs concernant Paul Pogba.

Et c'est le très populaire Vincenzo Tommasi qui a ouvert le bal sur les réseaux sociaux. « C'est malheureux, mais heureusement que ce n'est qu'un prêt... L'OM devrait donc chercher du renfort à son poste très rapidement... Vous voyez ce que je veux dire ? », a lancé ce supporter de l'Olympique de Marseille, bientôt rejoint par des dizaines de fans de l'OM, convaincus que les dirigeants du club phocéen vont finir par se pencher sur le cas Paul Pogba. Cependant, là encore, tout cela ressemble à un doux rêve, car tout le monde semble avoir oublié que le champion du monde 2018 est suspendu jusqu'en 2025 et qu'il n'est donc pas disponible immédiatement. Il ne peut donc pas remplacer Valentin Carboni. Cela n'empêche cependant pas Pablo Longoria de faire signer un joker pour remplacer le milieu de terrain argentin, lequel n'était pas un cadre de Roberto De Zerbi. A voir si ce dernier réclamera un joueur à ses dirigeants.