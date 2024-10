Pogba à l’OM, un démenti très brutal

Dans : OM.

Après avoir recruté Adrien Rabiot, l’OM pourrait jeter son dévolu sur Paul Pogba, bientôt autorisé à rejouer et qui devrait être libéré par la Juventus Turin. Mais à ce jour, il n’y a rien entre Marseille et l’international français.

Ces derniers jours, le nom de Paul Pogba est sur toutes les lèvres du côté de Marseille. Il faut dire qu’après avoir fait venir Adrien Rabiot, une signature que tout le monde pensait impossible, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont mis la barre très haute et les supporters s’autorisent désormais à rêver. Autorisé à rejouer plus tôt que prévu par le Tribunal arbitral du sport, le milieu de terrain de la Juventus Turin devrait être libéré de son contrat par la Vieille Dame. A seulement 31 ans, l’international français souhaite relancer sa carrière et un projet d’un club du standing de l’OM pourrait lui convenir dans un premier temps.

Le média NCI Television a révélé que des premières discussions avaient eu lieu entre les différentes parties, mais cette information a fermement été démentie par Mohamed Toubache-Ter. Sur son compte X, l’insider a fait savoir que pour le moment, il n’y avait pas le moindre contact entre Paul Pogba et les dirigeants de l’OM. « Marseille parle depuis plusieurs semaines avec le sosie de Paul Pogba ! L’Olympique de Marseille respecte énormément Paul Pogba et quand ils voudront parler avec ce dernier… ils le feront mais aujourd’hui il n’y a rien » a révélé l’informateur, avant de conclure en répondant à certains internautes.

La rumeur Pogba fermement démentie

« C’est comme ceux qui parlent de vente… En revanche, quand je suis catégorique… Il y une raison. À ce jour, aucune discussion. Il faut être précis… ça serait vous prendre pour des imbéciles que de dire "il y a des discussions" alors qu’il n’y a rien » a lâché Mohamed Toubache-Ter, remettant à cette occasion les pendules à l’heure alors que les rumeurs commençaient à se multiplier ces dernières heures quant à une possible signature de Paul Pogba à l’Olympique de Marseille. Rien ne dit que dans le futur, Mehdi Benatia n’amorcera pas des discussions avec le champion du monde 2018, car les deux hommes se connaissent bien. Mais à date, il n’y a donc pour le moment rien à signaler entre l’OM et Paul Pogba.