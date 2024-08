L'OM recrute son gardien n°2 aux Pays-Bas ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le sous-marin marseillais a de nouveau frappé puisque dans la plus grande discrétion, l’OM a bouclé l’arrivée du gardien néerlandais Jeffrey de Lange pour 2 ME en provenance de Go Ahead Eagles.

Le mercato s’accélère à l’Olympique de Marseille, notamment au poste de gardien de but. Pau Lopez ayant été écarté et Ruben Blanco s’étant blessé, il y avait urgence pour le club phocéen à dix jours de la reprise de la Ligue 1. Pablo Longoria a entendu l’inquiétude de son entraîneur Roberto De Zerbi et a appuyé sur le champignon pour boucler au plus vite les arrivées de deux gardiens. Tandis que Geronimo Rulli va signer en tant que n°1 en provenance de l’Ajax Amsterdam, un autre gardien évoluant en Eredivise va débarquer dès aujourd’hui dans la cité phocéenne. En effet, L’Equipe indique que l’OM a trouvé un accord avec le club néerlandais de Go Ahead Eagles pour le transfert de Jeffrey de Lange (26 ans).

Jeffrey de Lange doublure de Rulli à l'OM

Le gardien né à Amstelveen va s’engager avec le club phocéen pour devenir la doublure de Rulli, précise notre confrère Mathieu Grégoire. Une information qui met donc fin à la piste Mory Diaw, gardien de Clermont, qui avait été cité dans le viseur de l’Olympique de Marseille ces derniers jours. En attendant de trouver des points de chute à Pau Lopez mais donc aussi à Ruben Blanco, l'état-major de l'OM aura donc bouclé l'arrivée de ses deux nouveaux gardiens pour une somme très raisonnable avec un total estimée à 6 ME. Ce mercredi matin, le média néerlandais Telegraaf confirmait que l'accord entre Marseille et l'Ajax pour Rulli se situait à hauteur de 4 ME après une belle négociation de Pablo Longoria puisque le club hollandais réclamait initialement 8 ME pour le champion du monde argentin.