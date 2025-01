OM ‍: Rennes signe un chèque délirant pour Rongier

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir payé 20 millions d’euros à Al-Nassr pour recruter Seko Fofana, le Stade Rennais est bien décidé à s’offrir Valentin Rongier. Le club breton est prêt à miser gros sur le milieu de terrain de l’OM.

Titulaire indiscutable de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille depuis deux mois, Valentin Rongier a brillé ce week-end face au Havre. Buteur, l’ancien capitaine du FC Nantes a de nouveau prouvé qu’il était redevenu indispensable dans la cité phocéenne. L’entraîneur italien a d’ailleurs été très clair au sujet de son milieu de terrain aux trois poumons, le déclarant « intransférable » face aux médias.

Rennes va mettre le paquet sur Rongier

Les dirigeants du Stade Rennais n’ont visiblement pas saisi le message cinq sur cinq puisque le club dans lequel Jorge Sampaoli a débarqué il y a quelques semaines est toujours dans l’idée de recruter Valentin Rongier. Et selon Daniel Riolo, qui s’est exprimé à ce sujet dans l’After Foot sur RMC lundi soir, le club breton est prêt à faire de gros efforts pour s’attacher les services du joueur de l’OM, qui a connu Jorge Sampaoli à Marseille entre 2021 et 2022.

Valentin Rongier... what a goal! 🚀 pic.twitter.com/jL2ZSFWjoi — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) January 5, 2025

« Rennes veut envoyer du lourd. Sur Rongier, ils sont prêts à mettre le paquet. Cela ne veut pas dire que ça va se faire, car Marseille n’est pas du tout décidé à écouter. Mais ils sont prêts à envoyer beaucoup d’argent » a lancé Daniel Riolo sur les ondes de RMC, sans dévoiler de prix mais en faisant comprendre que le Stade Rennais était prêt à lâcher un énorme billet pour s’attacher les services de Valentin Rongier. Après avoir misé 20 millions d’euros sur Seko Fofana, dont le salaire oscille entre 600.000 et 700.000 euros par mois selon les sources, Rennes a bien l’intention de signer un nouveau chèque démesuré, cette fois pour Valentin Rongier. Reste maintenant à voir si l’OM a les reins suffisamment solides pour refuser une offre de ce calibre pour l’un de ses titulaires. Sans compter qu’un départ de Rongier froisserait énormément Roberto De Zerbi et tendrait sans doute les relations entre l’entraîneur italien et sa direction, qui n’a donc pas réellement d’intérêt à accepter l’offre à venir en provenance de Rennes.