L’OM enrage et accuse la FFF

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un excellent début de saison avec l’OM, Quentin Merlin n’a plus joué depuis le 31 août avec le club marseillais en raison d’une blessure à la cuisse contractée avec l’Equipe de France Espoirs.

L’Olympique de Marseille ne décolère pas. Le cas de Quentin Merlin a mis l’état-major du club phocéen dans tous ses états en septembre dernier. Alerté par une vive douleur à la cuisse soulignée par l’ancien Nantais, le staff de l’Equipe de France Espoirs lui a demandé de serrer les dents pour disputer, comme titulaire et capitaine, le deuxième match de la trêve internationale de septembre, après avoir déjà joué 90 minutes au premier match. Gérald Baticle et son staff médical considéraient que Quentin Merlin ne souffrait que d’une béquille anodine, et qu’il pouvait jouer sans conséquences en s'accrochant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par QUENTIN MERLIN ✌🏼 (@quentin_merlin34)

Le staff médical de l’Olympique de Marseille est tombé des nues au retour du joueur, constatant une importante lésion à la cuisse. C’est simple, le natif de Nantes n’a toujours pas rejoué depuis, et son retour pourrait être retardé encore de quelques semaines, selon La Provence. Dans son édition du jour, le quotidien régional affirme que Quentin Merlin n’a toujours pas repris l’entraînement collectif. Il devrait passer cette étape la semaine prochaine mais à priori, le latéral gauche de 22 ans sera trop juste pour le déplacement à Montpellier dans une semaine et demie. Son retour est plutôt attendu face au PSG le 27 octobre prochain, et il fera le plus grand bien à Roberto De Zerbi, tant Quentin Merlin s’était imposé lors des trois premiers matchs de Ligue 1 comme une pièce maîtresse de son dispositif.

L'OM est fou de rage contre l'Equipe de France

En privé, l’OM ne cache pas son impatience à l’idée de revoir un joueur revenu « en petits morceaux » de la trêve internationale selon le staff médical marseillais, qui ne comprend pas comment de tels risques ont pu être pris à l’égard du joueur. « Il bosse bien, ça avance dans le bon sens, mais on doit aussi faire attention à son ressenti, voir au jour le jour, ne rien brusquer. Pour l'instant, il n'y a pas le feu au lac » explique un proche du vestiaire. Contrairement au staff de l’Equipe de France Espoirs, l’OM compte prendre son temps avec Quentin Merlin afin d’éviter une rechute. Histoire que l’ancien Nantais soit opérationnel à 100% et sans risque de se blesser de nouveau lorsqu’il effectuera son retour. Et à n’en pas douter, les prochaines trêves seront guettées avec patience du côté de Marseille, où la direction a passé un énorme savon à la FFF après cet épisode.