Fagioli à l'OM, l'avion est prêt à décoller

Par Claude Dautel

La presse italienne le confirme ce lundi, l'Olympique de Marseille négocie avec la Juventus pour le prêt de Nicolo Fagioli. Un accord semble imminent.

Le Corrierre dello Sport et la Gazzette dello Sport l'indiquent ce lundi, Nicolo Fagioli est sur le départ de la Juventus, Thiago Motta ne comptant plus sur l'international italien. L'été dernier, le nom de Fagioli avait déjà été évoqué du côté de l'OM, mais visiblement Pablo Longoria n'avait pas trouvé d'accord avec les dirigeants du club turinois, avec qui il a d'excellents rapports. Mais cette fois, l'Olympique de Marseille est revenu à la charge lors de ce mercato d'hiver et la Juventus est proche de dire oui au club phocéen. Selon nos confrères italiens, le seul point d'achoppement, à savoir les conditions du transfert du joueur, est en passe d'être levé. La Juventus ne veut pas d'un prêt sec de Nicolo Fagioli, et réclamait jusqu'à ces derniers jours 20 millions d'euros à l'OM, ce que Marseille refusait. Mais tout a changé rapidement ce week-end.

Nicolo Fagioli à l'OM, c'est bouillant

Le milieu de terrain de 23 ans pourrait rapidement rejoindre l'Olympique de Marseille sous forme de prêt, mais avec une option d'achat obligatoire liée à la qualification de l'OM pour la prochaine Ligue des champions. L'OM et la Juventus ont fait quelques concessions, et il reste désormais à savoir si Nicolo Fagioli va valider cette possible opération. En novembre dernier, c'est du côté du PSG que le nom de l'international italien circulait, avant que le club de la capitale fasse savoir que cela n'était pas sérieux. De son côté, L'Equipe confirme le sérieux de cette piste pour l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi étant convaincu que le joueur de la Juventus peut apporter énormément à son équipe durant cette deuxième partie de la saison de Ligue 1. Au moment où l'OM connaît un coup de mou, la venue de Nicolo Fagioli pourrait apporter un vrai plus au sein d'un milieu de terrain déjà très fort grâce à Rabiot et Hojbjerg.