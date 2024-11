Le PSG dément négocier avec le Juventus pour Fagioli

Depuis quelques heures, des médias italiens affirmant que le Paris Saint-Germain et la Juventus négociaient concernant la venue au PSG de Nicolo Fagioli. Cette piste se referme brutalement.

Afin de remplir ses caisses, la Juventus envisagerait de céder son milieu de terrain international italien, et ce lundi, la Gazzetta dello Sport annonçait que le club turinois avait entamé des discussions dans le but de céder Nicolo Fagioli pour 25 millions d'euros au Paris SG. Sur le papier, l'opération semblait raisonnable, Luis Enrique ayant besoin de renforcer son milieu de terrain, ce qui serait le cas si le natif de Piacenza rejoignait l'effectif parisien dès le mercato d'hiver. Mais cette théorie est déjà à oublier, puisque Fabrizio Romano a fermement démenti que la Juventus veuille vendre Nicolo Fagioli, le roi du mercato précisant même que le Paris Saint-Germain n'avait nullement l'intention de faire signer l'international transalpin (7 sélections) de 23 ans.

🔴🔵❌ Paris Saint-Germain are not working on deal to sign Juventus and Italy midfielder Nicoló Fagioli.



Despite reports in last 24h, PSG are not even working on it and Juventus are not planning to sell Fagioli in January. pic.twitter.com/Rx3WtVaM1h