Affaire Papin, réunion d'urgence à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, la relation tendue entre Ali Zarrak et Jean-Pierre Papin provoque d'énormes remous à l’OM. A tel point que « JPP » a demandé à sa direction de faire un choix et de trancher entre l’un ou l’autre. Ce sera fait lundi.

Jean-Pierre Papin est à bout et visiblement, son problème n°1 se nomme Ali Zarrak à l’Olympique de Marseille. Vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a démenti avoir des problèmes avec l’actuel entraîneur de la réserve, qui semble en vouloir davantage à Ali Zarrak, responsable de la Pro 2 et avec qui les relations sont très fraîches. Mais quelle est la véritable raison du clash entre les deux hommes ? Le compte insider La Tribune OM a creusé et pense avoir une petite idée de ce qui coince entre Zarrak d’un côté et Papin de l’autre. « Aujourd'hui Zarrak craint la présence de JPP et a peur que ce dernier lui prenne sa place à terme » estime le compte insider.

Zarrak a peur de Papin

Une rivalité s’est doucement instaurée entre les deux hommes, tout du moins du côté d’Ali Zarrak, qui craint plus que jamais de perdre son poste au profit de Jean-Pierre Papin dans un avenir proche, car il ne voit pas "JPP" se contenter de la réserve olympienne encore longtemps. « A la direction de trancher désormais » conclut le compte spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille, qui confirme une tendance nette désormais. Entre Jean-Pierre Papin d’un côté et Ali Zarrak de l’autre, Pablo Longoria et Mehdi Benatia vont devoir trancher. Et pour ceux qui pensaient que le choix allait être rapide car Zarrak est un proche de Benatia, la réalité est tout autre.

Comme indiqué par Eric Di Meco en fin de semaine, l’actuel responsable de la Pro 2 n’a pas été emmené à Marseille par l’ancien capitaine du Maroc, mais par le duo composé à l’époque de Pablo Longoria et de son ancien directeur général Stéphane Tessier. Chez les supporters olympiens, on observe ce dossier avec attention et avec la crainte que cela rejaillisse sur le travail de Roberto De Zerbi. Face aux médias vendredi, le coach italien a demandé « du respect » après avoir été accusé de donner des ordres à Jean-Pierre Papin sur les postes et le temps de jeu de certains joueurs en équipe réserve. Une version fermement démentie par l’ancien entraîneur de Brighton, qui n’est effectivement pas la raison du problème dans cette relation explosive à Marseille.

En attendant, La Provence confirme ce samedi que Pablo Longoria a reçu vendredi JPP et Ali Zarrak et que dès lundi le président de l'Olympique de Marseille prendra une décision. Autrement dit, un des deux sera poliment raccompagné vers la sortie et devra rendre son badge. On voit mal comment les deux hommes pourraient cohabiter, à Longoria de faire le juste choix.