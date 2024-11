L'OM et Papin divorcent, il innocente Benatia

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Entraîneur de la réserve à l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin vit mal la cohabitation avec Ali Zarrak. Le technicien admet un conflit avec le responsable de la Pro 2 qui, contrairement à ce qui était annoncé, n’est pas un proche du conseiller Medhi Benatia.

Jean-Pierre Papin avait un message à faire passer. L’entraîneur de la réserve de l’Olympique de Marseille ne supporte plus l’ingérence d’Ali Zarrak. A tel point que l’ancien attaquant demande à sa direction de trancher. Pas sûr qu’une telle décision serait favorable au technicien dans la mesure où le responsable de la Pro 2 est annoncé comme un proche du conseiller sportif Medhi Benatia. Une tendance démentie par Eric Di Meco sur les ondes de RMC.

« Quand tu es entraîneur de la réserve, tu te retrouves constamment tiraillé entre ton envie d’être compétitif et les exigences du groupe professionnel, a expliqué le consultant. Quand on appelle Jean-Pierre, c’est pour éviter la relégation de la réserve, et il parvient même à les ramener en haut du classement. Le National 3, c’est la cinquième division, alors ça me fait sourire quand on dit qu’on prépare les jeunes de ce championnat pour jouer en Ligue 1. Vous en avez vu beaucoup, vous, des jeunes jouer en équipe première ces dernières années à l’OM ? »

Di Meco défend Papin

« Aujourd’hui, Jean-Pierre est en tête, et je pense sincèrement que, dans l’intérêt de l’OM, il serait plus utile que la réserve monte en National 2, car cela permettrait de mieux former les joueurs, a conseillé l’ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Ensuite, Jean Pierre n’a aucun problème avec De Zerbi, qui a d’autres priorités que de se soucier de la position de Bakola, qu’il joue milieu de terrain ou avant-centre. »

« Le souci, c’est qu’il y a un directeur de la réserve qui a pris beaucoup d’importance dernièrement. C’est le même qui a été en conflit avec Mbemba. Ce monsieur manque apparemment de diplomatie… Il parle mal aux gens. Il est arrivé avec Tessier, et si on regarde son parcours, cela semble s’être souvent passé ainsi dans ses clubs précédents. On le présente comme un proche de Medhi Benatia, mais ce n’est pas lui qui l’a fait venir, il était déjà en poste avant », a rappelé Eric Di Meco, persuadé que le conseiller du président Pablo Longoria n'est pas à l'origine de ce conflit.