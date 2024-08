Victor Osimhen au PSG, la religion s'en mêle

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Alors qu'il a longtemps été associé au PSG cet été, Victor Osimhen se rapproche désormais d'un transfert à Chelsea. Mais, c'était sans compter sur une intervention remarquée d'un pasteur au Nigéria.

L'avenir de Victor Osimhen ne préoccupe pas que Naples ou le PSG. C'est aussi un débat majeur au Nigéria, le pays natal de l'attaquant. Tête de gondole de la sélection nigériane, Osimhen doit faire un choix pertinent lors de ce mercato estival. Il lui faut un club dans lequel il puisse jouer, s'épanouir et surtout progresser pour profiter aux Super Eagles. Alors que l'horizon se bouche à Naples et que le PSG l'a pratiquement oublié, l'idée d'un transfert à Chelsea fait son chemin. Les Blues ont besoin d'un attaquant de son calibre et ils seraient prêts à y mettre le prix. Les anciens de la maison comme Didier Drogba et John Obi Mikel sont actifs pour convaincre Osimhen. Mais, le son de cloche est bien différent au Nigéria.

Un pasteur ne veut pas d'Osimhen à Chelsea

En effet, Babatunde Elijah Ayodele s'oppose publiquement au transfert de Victor Osimhen à Chelsea. Cette personnalité de premier plan n'est pas un ancien joueur, ni un journaliste sportif nigérian. C'est un pasteur évangélique. Fondateur de l'Eglise spirituelle évangélique Inri, Ayodele a sermonné Osimhen. Il le met clairement en garde contre un transfert à Chelsea, essayant même d'influencer la fédération nigériane pour qu'elle se mêle du dossier.

« Je veux donner quelques conseils rapides. Osimhen, ne va pas à Chelsea. Si tu vas à Chelsea, tu ne brilleras pas et cela détruira ta carrière. Pour les responsables de la Fédération nigériane de football : si Osimhen va à Chelsea, ne le convoquez pas en équipe nationale », a lâché le religieux dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Une sortie inhabituelle et étonnante. Cela l'est encore plus quand on sait que Chelsea a accueilli plusieurs nigérians par le passé. Il y a eu Obi Mikel, qui pousse pour le transfert d'Osimhen à Chelsea, mais aussi Victor Moses ou encore Celestine Babayaro.