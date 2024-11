Un faux 9 formé au PSG, Luis Enrique sera comblé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Désormais habitué à s’appuyer sur un faux numéro 9, Luis Enrique a peut-être reçu la proposition idéale. L’entraîneur du Paris Saint-Germain serait sans doute ravi d’accueillir Christopher Nkunku, l’attaquant formé dans la capitale.

En attendant le retour imminent de Gonçalo Ramos, remis de sa blessure à la cheville, le Paris Saint-Germain réfléchit à l’idée de renforcer son secteur offensif. Le manque d’efficacité en Ligue des Champions a forcément alerté les dirigeants ainsi que l’entraîneur Luis Enrique. Et si la solution idéale venait d’un ancien de la maison ?

💬 "Je suis pour le retour de Christopher Nkunku cet hiver !"



🔴🔵 @RomainBeddouk dans 100% PSG, le billet ➡️ https://t.co/ILw7lSZpdm pic.twitter.com/lalNxUhb1E — France Bleu Paris (@francebleuparis) November 18, 2024

D’après le journaliste Romain Beddouk, l’attaquant de Chelsea Christopher Nkunku possède le profil idéal pour satisfaire le coach espagnol. « Il a la particularité de réunir certaines conditions qui paraissent réalisables, a commenté le chroniqueur de France Bleu Paris. Déjà, il correspond à ce que Luis Enrique veut. C'est un joueur offensif hyper polyvalent, qui peut jouer sur le côté, mais aussi dans l'axe en faux numéro 9, en étant un liant parfait avec les milieux de terrain. »

Au-delà de ses qualités, le titi parisien a également l’avantage de connaître le club. « Deuxième point, c'est un jeune qui connaît véritablement le contexte parce qu'il a énormément eu sa chance avec les pros. Il a joué près de 80 matchs avec le PSG, a rappelé le journaliste. Et c'est notamment grâce à ces années-là qu'il a pu exploser par la suite à l'étranger en étant même meilleur joueur du championnat allemand avec Leipzig. » Depuis, Christopher Nkunku a rejoint Chelsea en 2023 dans le cadre d’un transfert à environ 60 millions d’euros. Mais l’international français se retrouve barré par la concurrence.

Nkunku toujours attaché au PSG

« Et puis dernier point pour lui, sa situation à Chelsea fait qu'il pourrait avoir envie de partir cet hiver. Il n'est pas forcément le choix numéro 1 là-bas à son poste, ils ont un Anglais qui s'appelle Cole Palmer. Et comme il dit toujours suivre et aimer le PSG, ça pourrait être une opération réalisable. Tout n'est pas parfait avec Christopher Nkunku, il est notamment un peu fragile physiquement, il se blesse souvent. Mais dans la rotation du PSG, ça peut vraiment être un élément intéressant pour la suite de la saison, surtout que Luis Campos et Luis Enrique laissent entendre qu'ils pourraient recruter un offensif de plus cet hiver », a conclu Romain Beddouk.