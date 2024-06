Un club ruiné, le PSG sur un gros coup

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

A la recherche d’un milieu durant ce mercato estival, le Paris Saint-Germain compte profiter des difficultés financières d'Everton pour réaliser un gros coup chez les Toffees.

Le mercato étant désormais ouvert, le Paris Saint-Germain peut commencer à négocier pour tenter de renforcer son équipe. Alors que Luis Enrique n’était pas satisfait des joueurs qu’il avait à sa disposition dans l’entrejeu, les dirigeants parisiens s’activent pour trouver la perle rare à ce poste. Selon le média anglais The Times, le PSG a d’ailleurs approché Everton ces dernières heures au sujet d’Amadou Onana (22 ans). Le Belge, actuellement présent avec sa sélection des Diables Rouges durant l’Euro 2024, possède plusieurs arguments de poids. Premièrement, il connaît déjà la Ligue 1 puisqu’il a évolué sous les couleurs du LOSC en 2021/2022. Ensuite, Everton ne s’opposera pas à un départ puisque les Toffees ont vécu une saison délicate avec une pénalité en Premier League pour avoir enfreint certaines règles du Fair Play Financier.

Everton a besoin d’argent, le PSG en profite

Le club basé à Liverpool, qui a terminé à la 15ème place lors de la dernière saison, est en proie à des difficultés financières et n’a plus que deux semaines pour vendre et récupérer un minimum de liquidités sous peine d’être une nouvelle fois sanctionné par les instances anglaises. Onana, qui a rejoint Everton pour environ 40 millions d’euros il y a deux ans, sort d’une saison aboutie en Premier League (30 matchs, 2 buts), ce qui a également attiré Aston Villa qui s’est qualifié pour la Ligue des Champions et qui s’est positionné pour recruter le joueur belge, ainsi que le Bayern Munich ou encore Arsenal. Seulement, Everton attend une grosse somme pour laisser partir son joueur. Un montant de presque 60 millions d’euros est ainsi évoqué. Le Paris Saint-Germain est bien positionné dans ce dossier et la source indique d’ailleurs que le champion de France en titre représente le plus gros espoir de boucler le dossier pour la direction des Toffees. Reste à savoir si la direction parisienne veut s’aligner sur les demandes de son homologue britannique.