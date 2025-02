Le PSG va dépenser 85ME pour un coup de génie

Dans : PSG.

Le PSG a identifié sa priorité en attaque dans l’optique du prochain mercato selon la presse italienne et il s’agit de Marcus Thuram, homme fort de l’Inter depuis son arrivée au club il y a bientôt deux ans.

Après avoir bouclé la signature de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, le Paris Saint-Germain a l’intention de continuer à renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato l’été prochain. Mais cette fois, Luis Enrique ne devrait pas demander à sa direction de faire venir un ailier supplémentaire. Avec des joueurs tels que Doué, Barcola, Lee ou encore Kvara et même Dembélé, ce secteur de jeu est complet. L’entraîneur espagnol pourrait donc être tenté de faire venir un pur avant-centre en complément ou en remplacement de Gonçalo Ramos, en cas de départ du Portugais.

𝐎𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐨 👬❤️



Khéphren Thuram + Marcus Thuram pic.twitter.com/NOuL2F3xyj — Lega Serie A (@SerieA) February 19, 2025

Le site spécialisé Linterista en est convaincu, le club de la capitale fait de Marcus Thuram sa priorité absolue. Selon le média transalpin, le profil du joueur français de 27 ans plait énormément à Luis Enrique, qui apprécie son altruisme, son efficacité et sa capacité à faire briller les joueurs autour de lui. Avec 13 buts et 7 passes décisives en Série A depuis le début de la saison, Marcus Thuram est une fois de plus l’un des joueurs majeurs de l’Inter, qui n’a pas l’intention de s’en séparer. La Gazzetta dello Sport écrivait d’ailleurs il y a dix jours que le club nerazzurri souhaitait revoir à la hausse la clause libératoire de l’ancien Sochalien, laquelle est actuellement fixée à 85 millions d’euros.

L'Inter redoute l'offensive du PSG pour Thuram

Le club milanais redoute la puissance financière du Qatar et n’a aucun doute sur le fait que le PSG pourrait s’aligner sans aucune difficulté sur ce prix afin de faire venir Marcus Thuram lors du prochain mercato estival. Linterista indique par ailleurs que Paris est « prêt à tout » pour faire venir Marcus Thuram en « le payant comme un roi » avec un salaire bien supérieur à celui perçu par l’international français du côté de San Siro. Reste maintenant à voir si cette piste se confirmera dans les semaines à venir, et si Luis Enrique et Luis Campos seront d’accord pour faire de Marcus Thuram la cible n°1 du PSG en attaque l’été prochain. Du côté de l’Italie en tout cas, cela ne fait guère de doute et provoque une réelle inquiétude dans le camp milanais.