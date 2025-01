Tchouaméni viré par le Real, le PSG débarque

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En très grande difficulté avec le Real Madrid ces dernières semaines, Aurélien Tchouaméni pourrait quitter la capitale espagnole l’été prochain. Une situation suivie avec beaucoup d’attention par le PSG.

Titulaire indiscutable aux yeux de Carlo Ancelotti au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni traverse néanmoins une passe très difficile dans la capitale espagnole. Repositionné en défense centrale, l’international français enchaîne les mauvaises prestations et celle face au FC Barcelone dimanche soir a été celle de trop pour de nombreux supporters et observateurs. De plus en plus pointé du doigt, le milieu de terrain formé aux Girondins de Bordeaux pourrait être poussé vers la sortie par les dirigeants du club merengue l’été prochain. Une situation qui suscite la curiosité de plusieurs grosses écuries européennes.

Le Real Madrid met Tchouaméni en vente pour 80 millions https://t.co/cueBGziUzW — Foot01.com (@Foot01_com) January 14, 2025

Car même si Aurélien Tchouaméni a un coup de moins bien en 2025, il reste l’un des joueurs majeurs de l’Equipe de France et une référence au poste de milieu défensif, malgré certaines limites dans son jeu. C’est ainsi que selon les informations du site Fichajes, le Paris Saint-Germain est très attentif à ce qu’il se passe actuellement au Real Madrid avec Aurélien Tchouaméni. Car le média espagnol l’affirme, le PSG est « en tête de liste » parmi les clubs intéressés à l’idée de récupérer l’ex-milieu de terrain de l’AS Monaco l’été prochain.

Le PSG est intéressé par Aurélien Tchouaméni

Luis Enrique a d’ores et déjà validé son profil, qu’il estime totalement compatible avec des joueurs plus fins techniquement tels que Vitinha, Joao Neves ou Fabian Ruiz. Liverpool et Manchester City sont également intéressés, et on peut notamment penser que les Reds seraient une destination crédible pour Tchouaméni, dont le profil colle avec le système de jeu très physique et énergivore de l’entraîneur néerlandais Arne Slot. Les clubs intéressés par Aurélien Tchouaméni peuvent néanmoins préparer un gros chèque car malgré sa petite forme avec le Real Madrid, Florentino Pérez n’en fera pas cadeau. Il faudra débourser au minimum 80 millions d’euros, soit une somme très proche de celle déboursée par le Real Madrid pour le recruter à l’AS Monaco à l’été 2022.