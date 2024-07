Sa carrière à l’arrêt, Coman mise tout sur le PSG

Dans : PSG.

Lié au Bayern Munich jusqu’en 2027, Kingsley Coman envisage sérieusement un départ cet été. L’international français veut donner un nouvel élan à sa carrière et voit l’intérêt du Paris Saint-Germain d’un bon œil. Dix ans après son départ, l’ancien Parisien a de grandes chances de faire son retour.

Après 11 années de suprématie, le Bayern Munich a fini par perdre sa couronne en Bundesliga. L’ogre bavarois n’a terminé qu’à la troisième place la saison dernière, d’où la réaction immédiate de la direction. Le cador allemand semble parti pour opérer des changements importants dans son effectif. Pas encore officielles, les arrivées de l’ailier français Michael Olise et du milieu portugais João Palhinha se précisent, tout comme certains départs majeurs. On parle notamment d’une séparation avec Kingsley Coman.

Coman et le PSG veulent se retrouver

Le média Sport Bild confirme la tendance et explique les raisons de cette sortie en préparation. L’ailier de 28 ans, arrivé au Bayern Munich en 2015, veut relancer sa carrière et se lancer un nouveau défi. Ce challenge est justement proposé par le Paris Saint-Germain dont l’intérêt ne laisse pas le Français insensible. Rappelons que Kingsley Coman, formé au club de la capitale, était parti libre pour signer son premier contrat professionnel à la Juventus Turin en 2014. Dix ans plus tard, tout semble réuni pour que l’ancien Parisien retrouve la capitale française, lui qui n’est pas retenu par le Bayern Munich malgré son contrat jusqu’en 2027.

Rien d’étonnant dans la mesure où la carrière de l’international tricolore stagne depuis quelques mois. Freiné par des blessures à répétition, l’ailier polyvalent sort d’une saison à seulement 5 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques largement insuffisantes pour un joueur de son calibre. Un transfert au Paris Saint-Germain pourrait bien le relancer et le replacer dans la hiérarchie du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps qui, avant le quart de finale contre le Portugal ce vendredi soir, ne lui a offert qu’une apparition dans l’Euro 2024.