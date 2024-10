PSG ‍: Une grosse vente en janvier, le montant est fou

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Randal Kolo-Muani ne parvient pas à décoller avec le PSG, et son départ dès cet hiver n'est plus impensable. Cela tombe bien, un richissime club anglais est sur le coup.

Pour la première fois depuis son arrivée au PSG au dernier jour du mercato 2023, Randal Kolo-Muani ne voit plus de solutions viables pour rester dans la capitale aussi longtemps que son contrat le prévoit. Malgré la blessure de Gonçalo Ramos, l’attaquant parisien voit bien que Luis Enrique ne lui fait pas confiance, et son entrée en jeu intéressante face à Arsenal avec beaucoup de bonne volonté, ne s’est pas concrétisée par un décollage de sa saison. L’ancien nantais ne trouve pas ses marques au PSG et les critiques pleuvent de partout, que ce soit sur son niveau de jeu, sa capacité à briller à Paris mais aussi à l’encontre du club francilien qui a énormément investi pour le faire venir en alignant quasiment 100 millions d’euros.

Kolo-Muani après Ugarte, MU est chaud

Ainsi, une possibilité de départ est désormais envisagée pour cet hiver, quand le PSG pourra récupérer Gonçalo Ramos et pourquoi pas investir pour renforcer une attaque qui inquiète en vue des matchs de Ligue des Champions, avec un seul but marqué, un contre son camp à la dernière seconde contre Gérone, en deux matchs européens. Il faudrait pour cela une bonne offre, même si le PSG sait bien qu’il sera impossible de récupérer le montant mis sur l’attaquant international français.

Son profil, le fait qu’il ait su empiler les buts et les actions savoureuses avec Nantes, Francfort et même les Bleus, lui permet tout de même de faire saliver quelques clubs européens persuadés que Kolo Muani peut être relancé, alors que le natif de Bondy n’a que 25 ans. Selon le média anglais Team Talk, un club qui a déjà fait affaire avec le PSG récemment va tenter sa chance cet hiver, et voir s’il peut récupérer l’attaquant parisien. Pour cela, les Red Devils seraient prêts à mettre 70 millions d’euros sur la table, ce qui est jugé comme suffisant pour le média britannique pour convaincre Nasser Al-Khelaïfi de laisser partir son attaquant. Il faut dire que, malgré des investissements copieux ces derniers temps, les recrues offensives ont beaucoup de mal à donner satisfaction. Et dans les autres secteurs, les supporters anglais se méfient des joueurs venus du PSG depuis l’arrivée de Manuel Ugarte pour 50 ME, alors que l’Uruguayen n’arrive pas à impacter le jeu de MU depuis son arrivée.

En tout cas, nul doute que les suiveurs du PSG ne pleureraient pas trop si jamais un tel transfert se concrétiserait, Randal Kolo-Muani n’arrivant pas à trouver ses marques à Paris, ce qui est embêtant pour un joueur qui a connu un tel investissement financier.